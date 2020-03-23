(Görüntülü) Polis yaşlıların ihtiyacını karşıladı

SAKARYA'da, 65 yaş ve üstü ile kronik hastaların dışarı çıkmalarının sınırlandırılmasının ardından dışarı çıkamayan yaşlıların ihtiyaçlarını polis karşıladı.

Sakarya'da polis, dışarıya çıkamayan yaşlı ve hasta vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladı. Kapı kapı gezerek yaşlı ve hasta vatandaşların halini hatırını soran polis ekipleri, yaşlı ve hasta vatandaşlarının alışveriş gibi dışarıdaki tüm ihtiyaçlarını karşıladı. Polisler, 65 yaş üstü vatandaşların dışarı çıkmamaları hususunda uyarılarda bulunarak, 112 Acil ve 155 hattına gelen siparişleri değerlendireceklerini belirtti.

Konu ile ilgili açıklama yapan İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, ?65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan, evde kimsesi olmayan, başımızın tacı kıymetli yaşlılarımızın polis evlatları olarak onlardan talep gelmesi halinde tüm ihtiyaçlarının giderilmesi için ekiplerimiz seferber olacaktır.? dedi. DHA-Genel Türkiye-Sakarya

2020-03-22 23:07:29



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.