Serdivan Belediyesi ekipleri yaşlılar için seferber oldu

Korona virüsle mücadele çalışmalarına aralıksız devam eden Serdivan Belediyesi, evlerinde tek başına yaşayan 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçları için seferber oldu.

Korona virüs salgınında en büyük risk grubunu oluşturan yaşlılara ‘Yaşlı Destek Hattı’ uygulaması kapsamında hizmet veren Serdivan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşların market ve eczane gibi alışveriş ihtiyaçlarını bir telefonla kapılarına götürüyor. Bu dönemde Avrupa’da bir çok ülkede yaşlılara ve hastalara olan bakış açısının ve yaklaşımın bir kez daha gözler önüne serildiğini, insan haklarını dillerinden düşürmeyen devletlerin bugün yaşlıları ölüme terk ettiğini belirten Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, son süreçte yaşananlarla birlikte tüm Türkiye’nin ruhunda her zaman diri tuttuğu yardımlaşma ve dayanışma duygularıyla dünyaya bir kez daha insanlık dersi verdiğini belirtti.



Ekipler süreç hakkında bilgilendiriyor

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ndeki çağrı merkezine gelen taleplerin anında sahadaki ekiplere iletildiğini ve siparişlerin ivedilikle sahiplerine ulaştırıldığını belirten Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, “Emniyet, Müftülük ve Jandarma Teşkilatımız ile müşterek gerçekleştirdiğimiz uygulama kapsamında; 65 yaş üstü vatandaşlarımıza acil ihtiyaç duydukları gereksinimleri ekiplerimiz noksansız ve hızlı bir şekilde ulaştırıyor. Bunun yanı sıra Korona virüs salgını ile ilgili olarak yapılması gereken uygulamalar hakkında Sağlık Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda yaşlılarımızı bilgilendiren ekipler, kritik süreç tamamlanana kadar onları dışarı çıkmamaları için uyarıyor” dedi.



7/24 yanlarındayız

Korona virüsün etkisini en aza indirmek için devlet olarak yoğun bir mücadele verildiğini vurgulayan Başkan Yusuf Alemdar, “Korona virüsün vatandaşlarımız arasında bulaşıcı etkisini en az seviyede tutmak için tüm ekip ve ekipmanlarımızla 7/24 çalışıyoruz. İlgili kurumlarımızın açıklamalarında Korona virüs’ün en fazla yaşlı ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımızı etkilediği sıklıkla paylaşılıyor. Bu noktada yaşlılarımızdan bir isteğimiz var. Bu kritik süreci geride bırakana kadar onlardan dışarı çıkmamalarını, sosyal mesafeyi mümkün olduğunca daha fazla korumalarını istiyoruz. İlk vaka görülmeden önce belediye olarak zaten çalışmalarımıza başlamıştık. Önlemlerimizi en üst seviyede tutuyoruz. Serdivan Belediyesi olarak Yaşlı Destek Hattımızla da evlerinde olan yaşlılarımızın yanındayız. 444 5450 numaralı çağrı merkezimizden bizlere 7/24 ulaşabilirler. Üzerimize düşen her görevi her koşulda yapmaya hazırız. Dualarını bizden, milletimizin sağlığı için gece gündüz demeden çalışan görevlilerden esirgemesinler. Allah’ın izniyle bu zor günleri de inşallah hep birlikte aşacağız” diye konuştu.

