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Türk-İş Genel Başkanı Atalay korona virüs sonrasında işverene seslendi Ergün Atalay: “İşverenlerimiz bu süreçte işçi çıkartmasın” “Devlet ile özel bankalar en azından bu virüs müddetince 2-3 ay kredileri ertelesin”

İHA

Dünya'da küresel salgın olarak ilan edilen korona virüs hakkında Türk halkına uyarılarda bulunan ve işverenlere seslenen Türkİş Genel Başkanı Ergün Atalay, "İşverenlerimiz özellikle bugünlerde, bu süreçte işçi çıkartmasın. 20 sene yanında çalışan işçiye, 20 gün cebinden ücretini yerinden ödese ne olur ki, yani dünyanın sonu mu gelir" dedi.

Türk-İş Genel Başkanı Atalay korona virüs sonrasında işverene seslendi Ergün Atalay: “İşverenlerimiz bu süreçte işçi çıkartmasın” “Devlet ile özel bankalar en azından bu virüs müddetince 2-3 ay kredileri ertelesin”

Dünya’da küresel salgın olarak ilan edilen korona virüs hakkında Türk halkına uyarılarda bulunan ve işverenlere seslenen Türkİş Genel Başkanı Ergün Atalay, “İşverenlerimiz özellikle bugünlerde, bu süreçte işçi çıkartmasın. 20 sene yanında çalışan işçiye, 20 gün cebinden ücretini yerinden ödese ne olur ki, yani dünyanın sonu mu gelir" dedi.
Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve şu ana kadar pek çok ülkede görülen yeni tip korona virüsü hakkında alınan tedbirler kapsamında Türk halkına uyarılarda bulunmak için basın açıklaması gerçekleştirildi. Sakarya Demiryolİş Sendika binasında gerçekleşen basın açıklamasında yeni tip korona virüs hakkında getirilen 14 gün kuralı konusunda vatandaşları uyaran Türkİş Genel Başkanı Ergün Atalay, uyarılara uyulmaması takdirde daha da kötü sonuçlar elde edileceğini belirtti. Korona virüs salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığının 81 ilde uyguladığı genelgeyle geçici bir süre kapatılan iş yerleri hakkında işverenlere seslenen Ergün Atalay, bu süreçte işçi çıkarmamaları ve destek olmaları konusunda çağrıda bulundu. Türkİş Genel Başkanı Atalay, bu günlerin en kısa zamanda sona ereceğini, virüs nedeniyle çalışamayan vatandaşların ise kredi borçları olduğunu dile getirerek devlet ile özel bankaların bu konuda 23 ay kredileri ertelemeleri gerektiğini ve bu konunun taleplerinin başında olduğunu söyledi.
Korona virüs hakkında Türk halkına uyarılarda bulunarak evlerinden çıkmamaları gerektiğini hatırlatan Türkİş Genel Başkanı Atalay, “Dünya ve ülkemiz son bir asırdır görmediği musibet ve salgınla karşı karşıya. Önceliğimiz insan sağlığı ve yaşam. O insan sağlığı ve yaşama uymanın kuralları da herkesin evde kalması gerekiyor. Başta emeklilerimiz olmak üzere tüm çalışanlarımıza ben buradan bir daha sesleniyorum; günlerdir, haftalardır bilim kurulu ve Türkiye’deki bütün yetkililer sesleniyor herkese diyor ki, evde kal, dışarıya çıkma. Yani bu virüsten korunma yollarının en başında gelen evde kalmak. Bizim başta emeklilerimiz olmak üzere tüm çalışanlarımızın evde kalmasını, dünya ve ülkemizdeki tüm sağlık yetkilileri sesleniyor, ben de buradan bir daha emekli ve işçimize sesleniyorum. Ne olursunuz lütfen kısa bir müddet olsa da 14 gün kuralına uyalım ve hepimiz evde kalalım. Onun için evde kalmak belki 2 hafta sıkıntı geliyor ama Allah korusun bu 2 haftalık süreci atlatmazsak sonrasında mecbur bir şekilde hastane veya sağlık kuruluşlarının kapısında kalmak mecburiyetinde kalacağız. Onun için ben Türkİş Başkanı olarak burada üyelerimiz ve emeklilerimize kendilerini ve ailelerini düşünmesini isteyerek evde kalmalarını söylüyorum” dedi.

"Sağlık çalışanlarına bugün inanın öyle ihtiyacımız var ki"
Bu süreçte işverenlere işçi çıkarmaması ve işçilerine destek olması konusunda çağrıda bulunan Atalay, “2’nci talebim de işverenlere. Batan geminin lüks kamarası yok. İşini düzgün yapan düzgün işverenlerimiz var. Günlerdir yakinen takip ediyoruz, iş yerlerimizin büyük bir kısmında arkadaşlarımız ücretli izine çıktı. Şimdi bir bölümü de vardiyalı bir şekilde çalışıyor. Bir bölümü de acil ihtiyaç olan iş yerlerimiz var. Sağlık sektörü, güvenlik sektörü, gıda sektörü, ilaç sektöründeki arkadaşlarımız işverenler ile beraber sendikalarımız işçi sağlığı, iş güvenlik kurullarına toplayıp bundan 20 gün önce o sistemi kurdular yani bu çalışması mecbur olan arkadaşlarımızla, hijyen kurallarına uyup çalışmaya devam etmek durumundalar. Sağlık çalışanlarına bugün inanın öyle ihtiyacımız var ki. Olmazsa olmazımız biri sağlık diğeri güvenlik teşkilatımız. Sağlık çalışanları cansiparane çalışmaya devam ediyorlar. Cumhurbaşkanımızın yaptığı toplantıda da bu gündeme geldi, bir an evvel sağlık çalışanlarının talepleriyle ilgili mecliste bekleyen yasa var, başta şiddet yasası olmak üzere sağlık çalışanlarımızın sıkıntılarını, problemlerini giderecek o yasanın da bir an önce çıkması gerekiyor. Sağlık Bakanlığı, sağlık çalışanlarıyla ilgili yeterli tedbiri aldı ama özellikle 112’de çalışan işçilerimiz var, o işçilerimiz de memur arkadaşlarımız gibi 24 saat kuralına uyup onlar da 24 saat çalışsınlar. Yani bizim talebimiz o 112’de çalışan işçi arkadaşlarımıza” diye konuştu.

"İşverenlerimiz bu süreçte işçi çıkartmasın"
Devlet ile özel bankaların bu süreçte vatandaşların 23 ay kredi borçlarını ertelemeleri gerektiğine değinen Atalay, “İşverenlerimiz özellikle bugünlerde, bu süreçte işçi çıkartmasın. 20 sene yanında çalışan işçiye, 20 gün cebinden ücretini yerinden ödese ne olur ki, yani dünyanın sonu mu gelir? Özellikle hiç kimse işçi çıkartmasın. Örgütlü olan yerlerde sorunlarımız yok denecek kadar az. Ama Türkiye’de örgütsüz olan 13 milyona yakın hizmet sektöründe çalışan insanlar var. Bunlar sanayilerde, hizmet sektöründe, AVM’lerde çalışıyor. Bu çalışan arkadaşlarımızın şu anda iş yerleri kapalı. Bunların ev kredileri, araba kredileri var. Özellikle bunlarla ilgili devlet ile özel bankalarda en azından bu virüs müddetince 23 ay kredileri ertelensin, taleplerimizin başında gelenlerden birisi de bu. Bu insanlar çalışmıyor, bu kredileri verme imkanları yok. Onun için hem özel hem de devlet bankaları bunu yapmak mecburiyetindeler. Normal süreçte değiliz, olağanüstü süreçteyiz. Hem de öyle bir olağanüstü süreçteyiz ki; bir asırdır dünyanın görmediği musibet, salgınla karşı karşıyayız. Devlet, özel sektör, patronlar, sendikalar paralarını ne zaman harcayacaklar? Tam zamanı şimdi bugün” şeklinde konuştu.

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