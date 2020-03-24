Yurt dışından gelenler Sakarya'da yurda yerleştirildi

Ramiz Kaan OKTAR/SERDİVAN (Sakarya), (DHA) - SAKARYA´nın Serdivan ilçesinde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu´na ait yurda yurt dışından gelen 346 kişi ve 2 bebek yerleştirildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt dışından gelen kişiler 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak.
İngiltere´den uçakla İstanbul Havalimanı´na gelen kişiler yapılan sağlık taramalarının ardından otobüslerle Sakarya´nın Serdivan ilçesinde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu´na ait Sabahattin Zaim Öğrenci Yurdu´na getirildi. 346 kişi ve 2 bebek, yurt girişinde sağlık taramasından geçirildikten sonra odalarına yerleştirildi. Yurda yerleştirilen kişiler koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak.
Yurt dışından yeni gelecek olanlarla birlikte Sakarya´da karantina altına alınacak kişi sayısının bin 993 olduğu belirtildi. Yurt dışından gelecek olan kişiler Arifiye ilçesindeki Muhammed Fatih Safitürk Öğrenci Yurdu ile Serdivan´da bulunan Rahime Sultan Öğrenci Yurdu, Sakarya Öğrenci Yurdu ve Sabahattin Zaim Öğrenci Yurdu´nda 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak. DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Serdivan Ramiz Kaan OKTAR
2020-03-24 01:40:03
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