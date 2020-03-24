Öğrenciler işaret diliyle ‘Evde kal Türkiye’ videosu hazırladı

Sakarya’da 3. Sınıf öğrencileri işaret diliyle ‘Evde kal Türkiye’ videosu hazırladı.
Adapazarı ilçesinde bulunan Şehit Ahmet Akyol İlkokulu 3. Sınıf öğrencileri 'Sakarya Çevrim İçi' çalışmaları kapsamında evlerinde işaret dili ile 'Evde Kal Türkiye' videosu hazırladı. İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, toplumsal olaylara duyarlılık gösteren öğrencileri tebrik ederken, çocukları yetiştiren ailelerini, öğretmenlerini ve okul yöneticilerini kutladı.
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.