Bakkaldan ekmeği drone ile geldi



Nuri KURU/AKYAZI (Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Akyazı ilçesinde yaşayan Yasin Becit (29), koronavirüs nedeniyle drone ile alışveriş yaptı. Yasin Becit, bakkalın önüne yönlendirdiği drone ile ekmek aldı.

Akyazı Kuzuluk Mahallesi'nde yaşayan Yasin Becit, koronavirüs nedeniyle tedbir amacıyla evinden çıkmayınca drone ile bakkaldan alışveriş yaptı. Yasin Becit, balkona çıkarak drone havalandırıp bakkalın önüne yönlendirdi. Becit, telefonla görüştüğü bakkal işleten Şendoğan Şen´den ekmek istedi. Şendoğan Şen, ekmeğin bulunduğu poşeti drone bağladı. Becit, drone yönlendirerek balkonuna indirip ekmeği aldı.

Drone ile alışveriş yapan Yasin Becit, "Mümkün oldukça evde evimizden çıkamamaya özen gösteriyoruz. İhtiyaçlarımızı drone ile karşılamaya çalışıyoruz. İlk etapta şaşkınlıkla karşılandı. Şimdi bakkalımızda alıştı. İlk etapta ekmekle başladık. Eczaneye bile gönderebiliriz." dedi.

Şendoğan Şen ise, "Arkadaşlarımız arayarak siparişini bildiriyor. Poşeti bağlayıp gönderiyoruz. Yapılan uygulama güzel, insanların daha az sokağa çıkması açısından mantıklı karşıladık. Böyle güzel oldu." dedi.

DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Akyazı Nuri KURU

2020-03-24 17:34:33



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