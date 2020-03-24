Sakaryq’da muhtelif noktalara dezenfektan otomatları eklendi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Korona virüse karşı tedbir almaya devam ediyor. Büyükşehir tarafından şehrin işlek ve çeşitli yerlerine dezenfektan otomatları yerleştirildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Korona virüsün her geçen gün daha fazla yayılması nedeniyle önlemlerini artırdı. Şehrin çeşitli işlek cadde ve sokaklarına dezenfektan otomatları yerleştirildi. Gece gündüz demeden dezenfekte çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sürekli kullandığı ve yoğunluk olan; Çark Caddesi’nin başına ve sonuna, Uzun Çarşı başına, Demokrasi Meydanı’na, Orta Garaj’a, İlçe garajlarına, Büyükşehir Belediyesi önüne, Kültür Dairesi Başkanlığı önüne, Yeni Cami önüne ve SASKİ’ye dezenfeksiyon otomatları yerleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Evlerinden çıkmak zorunda olan vatandaşlarımız için şehrin sık kullanılan geçiş noktalarında önlemlerimizi almaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.

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