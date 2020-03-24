Başkan Babaoğlu’ndan karantinadaki vatandaşlara su desteği

Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelerek Sakarya’da karantina altına alınan vatandaşların su ihtiyaçları Hendek Belediyesi tarafından karşılanıyor. Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu’nun talimatıyla yurtlara ilk sular gönderildi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı tedbirlerini arttıran Hendek Belediyesi, bir yandan yolları tazyikli su ile yıkarken diğer yandan dezenfektan hareketine devam ediyor. Başkan Babaoğlu’nun talimatlarıyla 24 saat görev yapan ilgili ekipler kurumlarla koordinasyon halinde çalışmalarına devam ediyor. Valiliğin talimatı ile oluşturulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu' ile yaşlıların ve hastaların ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda hassas davranan Başkan Babaoğlu, karantina altına alınan vatandaşlar ile ilgili önemli bir yardımda bulundu.

Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelerek Sakarya’da yurtlarda karantina altına alınan vatandaşların su ihtiyaçları Hendek Belediyesi tarafından karşılanacak. Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan Başkan Babaoğlu, “COVİD19 riski nedeniyle 14 gün boyunca karantina altında tutulacak vatandaşlarımızın yemek ihtiyaçları Kızılay tarafından karşılanacak. Bizde Hendek olarak vatandaşlarımızın su ihtiyaçlarını temin edeceğiz. Bugün Kardelen su desteği ile 10 palet su gönderdik. Hendek’teki su fabrikaları bu konuda çok duyarlılar. Su ihtiyaçları kesintisiz temin edilecek. Bu zor zamanda milletimizin yanında yer alan tüm kuruluşlara çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Bu zor sürecin beraberlikle aşılacağını söyleyen Başkan Babaoğlu, “Gün kavga ve tartışma günü değil, gün kardeşlik günüdür. Gün dayanışma günüdür. Bu zor süreci el birliğiyle atlatacağız. Devletimiz tüm vatandaşlarımızın can güvenliği için gerekli tedbirleri almış durumda. Dünyanın neresinde bir Türk varsa Devletimiz onları ne yalnız bırakıyor, ne de çaresiz. Devletimiz çok büyük ve güçlü. Lütfen Sağlık Bakanlığının ve Bilim Kurulunun açıklamaları dışında hiç bir açıklamaya itibar etmeyelim. Ayrıca vatandaşlarımız zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmasın. Açıklanan tedbirlere uyalım. Her tedbir hayati önem taşımaktadır” diye konuştu.

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