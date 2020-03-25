Koronavirüs dayanışması için ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ekmek verecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Koronavirüs dayanışması için ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ekmek verecek

DHA

Koronavirüs dayanışması için ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ekmek verecek


Nuri KURU/AKYAZI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA´nın Akyazı ilçesinde ekmek fırını işleten Yener Aydın (51), koronavirüs salgınında dayanışma içinde olmak için ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ekmek verme kararı aldı. Yener Aydın, "Bugün yardımlaşma günüdür. Hep beraber yardımcı olalım, bu hastalığı yenelim" dedi.
Akyazı Ömercikler Mahallesi´nde ekmek fırını işleten Yener Aydın, koronavirüs nedeniyle zor durumda kalanlara ücretsiz ekmek verme kararı aldı. Yener, günde 100 kişiye ücretsiz ekmek verileceğini söyledi. Yaklaşık 20 yıldır fırın işletmeciliği yaptığını belirten Yener Aydın, "Bugün yardımlaşma günüdür, herkes zor durumda. Bir ekmek alamayacak insanlar var. Hep beraber yardımcı olalım, bu hastalığı yenelim. İnsan aç kalınca, hastalık daha çok bulaşır. Önemli olan karnın tok olması ve cesareti olması hastalığı yenmesidir" dedi.
Babasıyla birlikte fırını işleten Uğur Aydın (27), "Salgın sebebiyle milletimiz sıkıntılı bir dönemde. Millet zor durumda insanlar paralarının olmadığını belirterek ekmek rica ediyorlar. Biz de elimizden geldiğince bu kampanyayı başlattık. İnşallah bu kampanya hayırlı olur" diye konuştu.  DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Akyazı Nuri KURU
2020-03-25 11:43:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Serdivan Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı
YEREL HABERLER Serdivan Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı
Yurt dışından dönerek Sakarya’da karantina altına alınan vatandaş sayısı bin 485 oldu Kaymakam adaylarının da içlerinde olduğu vatandaşlar yurtlarda 14 gün gözetim altında tutulacak Polis ekipleri vatandaşların yerleştirildiği yurt çevrelerinde güvenlik önlemlerini sürdürüyor
YEREL HABERLER Yurt dışından dönerek Sakarya’da karantina altına ...
Kaynarca'da zabıta, kalp hastası yaşlı vatandaşın maaşını çekmesine yardımcı oldu
YEREL HABERLER Kaynarca'da zabıta, kalp hastası yaşlı vatandaşın ...
Serdivan’da denetimler aralıksız devam ediyor
YEREL HABERLER Serdivan’da denetimler aralıksız devam ediyor
Yabancı uyruklu vatandaşları taşıyan otobüsün kaza anı kameraya yansıdı Sürücülerin dikkatsizlik ve kural ihlalleri sonucu oluşan kazalar yürekleri ağza getirdi
YEREL HABERLER Yabancı uyruklu vatandaşları taşıyan otobüsün kaza ...
600 kiloluk balyanın altında kalarak can verdi
YEREL HABERLER 600 kiloluk balyanın altında kalarak can verdi
(Görüntülü) Koronavirüs dayanışması için ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ekmek verecek
YEREL HABERLER (Görüntülü) Koronavirüs dayanışması için ihtiyaç ...
(Görüntülü) SAKARYA Midibüs elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 7 yaralı
YEREL HABERLER (Görüntülü) SAKARYA Midibüs elektrik direğine çarptı: ...
Fabrika servisi trafik kazası yaptı: 1 ölü 7 yaralı
YEREL HABERLER Fabrika servisi trafik kazası yaptı: 1 ölü 7 yaralı
Servis midibüsünün çarptığı direğin altında kalan işçi öldü
YEREL HABERLER Servis midibüsünün çarptığı direğin altında kalan ...
Fırıncıdan alkışlanacak hareket Korona virüs sebebiyle işsiz kalan kişilere ücretsiz ekmek veriyor
YEREL HABERLER Fırıncıdan alkışlanacak hareket Korona virüs ...
İşçi servisi kaza yaptı, 6 işçi hafif şekilde yaralandı
YEREL HABERLER İşçi servisi kaza yaptı, 6 işçi hafif şekilde ...
(Görüntülü) Kaymakam adayları ve aileleri Sakarya?da yurda yerleştirildi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kaymakam adayları ve aileleri Sakarya?da ...
Kaymakam adayları ve aileleri Sakarya´da yurda yerleştirildi
YEREL HABERLER Kaymakam adayları ve aileleri Sakarya´da yurda ...
İngiltere’den yurda döndürülen 100 kaymakam adayı ve aileleri Sakarya’da karantina altına alındı Yurtdışından dönerek Sakarya’da karantina altına alınan vatandaş sayısı bin 283 oldu
YEREL HABERLER İngiltere’den yurda döndürülen 100 kaymakam adayı ve ...
Başkan Babaoğlu’ndan karantinadaki vatandaşlara su desteği
YEREL HABERLER Başkan Babaoğlu’ndan karantinadaki vatandaşlara su ...
Sakaryq’da muhtelif noktalara dezenfektan otomatları eklendi
YEREL HABERLER Sakaryq’da muhtelif noktalara dezenfektan otomatları ...
Bakkaldan ekmeği drone ile geldi
YEREL HABERLER Bakkaldan ekmeği drone ile geldi
(Görüntülü) Dışarı çıkmayınca drone ile alışveriş yaptı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Dışarı çıkmayınca drone ile alışveriş ...
Zabıta ekipleri ilacı biten KOAH hastası yaşlı adama yardım etti
YEREL HABERLER Zabıta ekipleri ilacı biten KOAH hastası yaşlı adama ...
Korona virüs tedbiri kapsamında ekmek alabilmek için bakkala drone yolluyor Bakkala siparişlerini telefonla ileten vatandaş, drone ile alışveriş yapıyor Evde kal çağrısına uyan vatandaşın korona virüsüne aldığı droneli önlem şaşırttı
YEREL HABERLER Korona virüs tedbiri kapsamında ekmek alabilmek için ...
Turizm Fakültesi’nin kalitesi tescillendi
YEREL HABERLER Turizm Fakültesi’nin kalitesi tescillendi
Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi uzman isimlerle röportajlar gerçekleştiriyor
YEREL HABERLER Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi uzman isimlerle ...
Sakarya'da evden çıkmayanların ihtiyaçlarını jandarma ekipleri gideriyor
YEREL HABERLER Sakarya'da evden çıkmayanların ihtiyaçlarını jandarma ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X