Serdivan Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Korona virüs salgınıyla mücadele çalışmalarına aralıksız devam eden Serdivan Belediyesi sokak hayvanlarını da unutmadı.

Daha önce hayata geçirilen uygulama kapsamında sokak hayvanları için ilçenin farklı noktalarına yerleştirilen beslenme üniteleri ekipler tarafından her gün kontrol edilerek yem, mama ve su takviyesi yapılıyor. Korona virüsle mücadele noktasında tüm ekip ve ekipmanla 7/24 çalışmalara devam edildiğini belirten Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, “Ekiplerimiz önceden belirlediğimiz program dahilinde dezenfekte çalışmalarına ve 65 yaş üstü vatandaşlarımız için uyguladığımız sosyal hizmetlere aralıksız devam ediyor. Tüm bu çalışmaların yanı sıra hayatı birlikte paylaştığımız, sokaklarımızın süsü olarak gördüğümüz sokak hayvanlarımızın da, ilçemizin çeşitli noktalarında bulunan ünitelere bıraktığımız mama ve sularla beslenmelerine yardımcı oluyoruz. Ekiplerimiz can dostlarımızın genel sağlık durumlarını da kontrol ediyor. Bizim için tüm canlılar çok değerli. Bu süreçten onların da en az seviyede etkilenmesi için tüm gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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