Din görevlileri vatandaşların yardımına koşuyor

'Ben neden böyle görünüyorum?'

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– Sakarya İl Müftülüğü ve ilçe müftülüklerinde çalışan din görevlileri evinden çıkamayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsüne karşı tedbirler alınmaya devam ediyor. Tedbirler kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmaması yönünde kararlar alınmıştı. Alınan karar sonrası Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir’in başkanlığında yapılan toplantıda alınan karar neticesinde ‘Vefa Sosyal Destek Grubu’ çalışmaları kapsamında İl Müftülüğü ve ilçe müftülüklerinde çalışan din görevlileri evinden çıkamayan vatandaşlara ihtiyaçlarını karşılamaya başladı. Din görevlileri yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret ederek ihtiyaçlarının olup olmadığını soruyor.

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