Kadın Doğum Hastanesi dezenfekte edildi

'Ben neden böyle görünüyorum?'

Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Merkezi, ekiplerce dezenfekte edildi.

Çin'in Vuhan şehrinden dünyaya yayılan ve küresel salgın ilan edilen yeni tip korona virüs Türkiye'de de etkisini göstermeye devam ediyor. Korona virüsü tedbirleri kapsamında hastanelerde dezenfekte edilmeye devam ediyor. Ekipler, Sakarya Ünivesitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Merkezini dezenfekte etti.

Hastanenin her yerini dolaşan ekipler bütün binayı dezenfekte ettiği belirtildi.

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