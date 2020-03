Adapazarı Belediyesi ekipleri, kırsal mahallelerde dezenfekteye başladı

Korona virüsüne karşı tedbirlerini ilk günden beri alan Adapazarı Belediyesi, dezenfekte işlemlerinin kapsamını genişleterek kırsal mahalleler olarak nitelendirilen köyden mahalleye dönen yerleşim yerlerinde dezenfekte işlemi başlattı.

Tüm dünyayı saran yeni tip korona virüsüne karşı her alanda önlem almayı sürdüren Adapazarı Belediyesi, dezenfekte çalışmalarının kapsamını her geçen gün genişletiyor. Çalışmalar kapsamında son olarak kırsal mahalleler olarak nitelendirilen, köyden mahalleye dönen yerleşim yerlerinde dezenfekte işlemi için start verildi. Çalışmaları değerlendiren Başkan Işıksu, muhtarlara gereken desteği vermeye devam edeceklerinin altını çizdi.

Gerekli tüm noktalarda ayrıntılı çalışmaların süreceğini vurgulayan Başkan Mutlu Işıksu, “Adapazarı’mızdaki cadde, sokak, park, meydan, pazar yeri, ibadethane, okul, kamu kurumları, muhtarlıklar, eczaneler, Güneşler Zirai Aletler Sanayi Sitesi, Sakarya Ticaret Borsası ve diğer alanlarında dezenfekte işlemi uyguluyoruz. Şehrimizin merkezini kurallara uygun bir şekilde yeni teçhizatlarımızla her gün dezenfekte ediyoruz. Ayrıca çöp konteynerlerimiz sürekli dezenfekte ediliyor. Zabıta ekiplerimiz de denetimlerini devam ettiriyor. Çalışmalarımızın kapsamını genişleterek kırsal mahallelerimizde de hijyen çalışmaları uygulamak için start verdik. Kıymetli muhtarlarımız tüm çalışmalarımızda gereken desteği bizlere veriyorlar. Bizler de mahallelerimizdeki elçilerimiz olan muhtarlarımızla birlikte sahada gereken ne varsa uygulamayı sürdüreceğiz. Kırsal mahallelerdeki muhtarlarımıza işlem ihtiyacı kadar dezenfektan, maske ve eldivenlerini temin ediyoruz ve onlar da oluşturdukları organizasyonla kırsal mahallelerimizin dezenfekte işlemini neticelendiriyor, muhtarımıza çok teşekkür ediyoruz. Hemşehrilerimizden ricamız evde kalarak tedbirli olmaya devam etsinler. İnşallah mücadele sürecini de mümkün olan en az hasarla tamamlayacağız” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.