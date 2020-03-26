(Görüntülü) Sakarya'da kazalar kameralara yansıdı

SAKARYA?da geçen aylarda meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi kameralarına yansıdı.
Emniyet Genel Müdürlüğü, Sakarya?da Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıyan trafik kazalarını paylaştı. Ocak ayında D-650 karayolunda meydana gelen kazada yan yola girmek için dönüş yapan TIR?a arkadan gelen otobüs çarptı. Kazada 1'i çocuk 6 kişi yaralanırken, kaza anı kameralara yansıdı. Serdivan ilçesi Bağlar Caddesi?nde meydana gelen kazada ise otomobil sürücüsünün kapıyı açması, arkadan gelen motosikletin kapıya çarpması, motosiklette bulunan 2 kişinin yola savrulması da kameralara yansıdı. DHA-Genel Türkiye-Sakarya
2020-03-26 13:44:05
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
-
SPOR
- CANLI SKOR
- İDDAA
- SÜPER LİG
- 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- PUAN DURUMU
-
TAKIMLAR
-
KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
-
- SAĞLIK
- YAZARLAR
-
-