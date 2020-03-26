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Polisler sokak hayvanlarına mama bıraktı

İHA

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri sokak hayvanlarına mama verdi.

Polisler sokak hayvanlarına mama bıraktı

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri sokak hayvanlarına mama verdi.
Korona virüsü nedeniyle dünya genelinde yaşanan sıkıntılar insanlar kadar sokak hayvanlarını da etkiledi. Salgın nedeniyle dışarı çıkmayan hayvan severler sokak hayvanlarına yem götüremez olunca polis ekipleri devre girdi. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri kimsesiz sokak hayvanlarına mama desteğinde bulundu.
Hayvan severler polis ekiplerine teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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