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Ukrayna’dan getirilerek karantinaya alınacağı yurda Türk bayrağıyla giriş yapmıştı Ordu’lu tır şoförü Rıdvan Karakaş: “Yalnız olmamızın dışında hiçbir problem yok, devletimiz her şeyimizi veriyor” Sakarya’da toplam 6 yurtta bin 795 vatandaş gözlem altında tutuluyor

İHA

– Korona virüs tedbirleri kapsamında Ukrayna'dan Sakarya'ya getirilerek 14 günlük gözlem altında tutulduğu yurdun balkonuna çıkan vatandaş ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli arasında diyalog yaşandı. Alınan önlemlerin çok yerinde olduğunu söyleyen karantina altındaki Rıdvan Karakaş, "Devletimiz sağ olsun her şeyimizi veriyor" dedi.

Ukrayna’dan getirilerek karantinaya alınacağı yurda Türk bayrağıyla giriş yapmıştı Ordu’lu tır şoförü Rıdvan Karakaş: “Yalnız olmamızın dışında hiçbir problem yok, devletimiz her şeyimizi veriyor” Sakarya’da toplam 6 yurtta bin 795 vatandaş gözlem altında tutuluyor

– Korona virüs tedbirleri kapsamında Ukrayna’dan Sakarya’ya getirilerek 14 günlük gözlem altında tutulduğu yurdun balkonuna çıkan vatandaş ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli arasında diyalog yaşandı. Alınan önlemlerin çok yerinde olduğunu söyleyen karantina altındaki Rıdvan Karakaş, “Devletimiz sağ olsun her şeyimizi veriyor” dedi.

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle yurt dışında bulunan Türk vatandaşlar ülkeye getirilmeye devam ediliyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından yurt dışında bulunan Türk vatandaşların Türkiye’ye getirileceği açıklanmıştı. Bu kapsamda uluslararası taşımacılık yapan 88 tır şoförü Pazartesi günü RoRo gemisi ile Karasu Limanından ülkeye giriş yapmıştı. Limanda yapılan sağlık taramaları ardından şoförler, Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait Arif Nihat Asya Öğrenci Yurduna getirilmiş ve burada otobüslerden tek tek indirilerek tekrardan geçirildikleri sağlık kontrolleri ardından kayıtları yapılarak 14 gün boyunca kalacakları odalarına yerleştirilmişti.

Karantinanın 5’nci gününde bir tır şoförü kaldığı odanın balkonunu temizlemek için dışarıya çıktı. Bu esnada ise yurdun çevresinde bulunan Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personelinin balkona çıkan vatandaşa gününün nasıl geçtiğini sorması üzerine, gözlem altında tutulan tır şoförü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli arasında diyalog yaşandı. Ordu’nun Ünye ilçesinde yaşadığını belirten ve uluslararası taşımacılık için Ukrayna’da bulunduğunu belirten Rıdvan Karakaş isimli tır şoförü, alınan önlemlerin yerinde olduğunu ve devletin kendilerine en iyi şartlar altında baktıklarını ifade etti.

Devletimiz sağ olsun her şeyimizi veriyor
Devletin kendilerine her türlü imkanı sağladığını ve spor gibi aktiviteler ile günlerini geçirmeye çalıştıklarını belirten Rıdvan Karakaş, “Devletimiz sağ olsun her şeyimizi veriyor. Sadece yalnızız başka hiçbir sorun yok. Sosyal aktiviteler yapmaya çalışıyoruz kendi başımıza spor yaparak günümüzü verimli bir şekilde geçirmeye çalışıyoruz. Karantinadayız, bekleyeceğiz inşallah kötü bir sonuç çıkmaz ve buradan da sağlıklı bir şekilde çıkabiliriz. Yurt dışından Ukrayna’dan geldik, burada karantinaya alındık. 88 kişi ile yolculuk yaptığımızdan dolayı yapılan bir uygulama herhalde, güvenlik amaçlı. Alınan önlem güzel bir önlem. Gerçekten kendi ailemizden ziyade, milletimiz için yapılmış bir şey bu. Ailem adına diyelim ki ailem ama bir diğer vatandaşa sıçraması ona karşı olacak vicdan azabı da var. En güzeli böyle yalnız kalma, hem birazcık dinlenmiş oluruz” derken Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli de gözlem altında tutulan vatandaşlar için yaptıkları çalışmalardan Karakaş’a bahsetti.

Otobüsten Türk bayrağıyla inerek yurda giriş yapmıştı
Öte yandan, tır şoförü Karakaş yurda getirildiği esnada Türk bayrağıyla otobüsünden inerek yurda giriş yapması da dikkatlerden kaçmamıştı. Ayrıca, yurt dışından Türkiye’ye getirilerek Sakarya’da Kredi ve Yurtlar Kurumu’na ait Muhammet Fatih Safitürk Yurdunda 386, Sabahattin Zaim Yurdunda 371, Sakarya Kız Yurdunda 331, Arif Nihat Asya Yurdunda 264 Rahime Sultan Yurdunda 211 ve Abdurrahman Gürses yurdunda ise 232 vatandaş olmak üzere toplam 6 yurtta bin 795 kişi gözlem altında tutuluyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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