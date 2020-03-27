Hendek’te korona virüse karşı topyekün mücadele

Hendek Belediyesi korona virüs tedbirlerini uygulamaya tüm hızıyla devam ediyor. Ekiplerin gece yarısı cadde ve sokakları köpüklü suyla yıkanmasının ardından dezenfekte çalışmaları gündüz de kaldığı yerden devam etti.

Korona virüs tedbirleri kapsamında şehir genelinde dezenfekte, temizlik ve denetim çalışmalarına ara vermeden devam eden Hendek Belediyesi şehrin tüm bölgelerinde kapsamlı temizlik harekatına devam ediyor. Ekipler gece yarısı yapılan köpüklü su ile yıkama ve dezenfekte çalışmalarının ardından gündüz saatlerinde de çalışmalarına kaldığı yerden devam etti.

Hendek Belediyesine bağlı ekipler tüm ilçe genelinde 3 ayrı ekiple 24 saat dezenfekten çalışmaları yaparken, sokaklar, caddeler, parklar, işyerleri, toplu ulaşım araçları, kamu kurumları, meydanlar, vatandaşların yoğun olarak kullandığı noktalar hassas bir şekilde ilaçlanıyor. Yapılan dezenfekte çalışmaları program dahilinde devam ediyor. Önceki gece Osman Yılmaz Caddesinde kapsamlı bir köpüklü su ile sabahın ilk ışıklarına kadar yıkama çalışması yapan ekipler dün de Muammer Sencer Caddesini köpüklü ve tazyikli su ile yıkadı. Cumhuriyet Meydanından başlayan çalışmalar Saat Kulesinde son bulurken dip bucak temizlenen cadde ardından yeniden ilaçlandı.

Alınan tedbirler kapsamında uygulanan tüm yöntemlerin uzmanlar tarafından onaylandığı ve standartlara uygun dezenfektan kullandığı ifade edildi. Caddelerin ve sokakların köpüklü suyla yıkama çalışmalarının her gün gece ve gündüz programları olarak devam edeceği açıklandı. Çalışmaları gece gündüz yerinde inceleyen Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, ülkemizi tehdit eden bu salgına karşı verilen ulusal mücadeleye değindi. Babaoğlu, “Hemşehrilerimizin sağlığı için mücadele ediyoruz. Bu zor günler aşılacak. Bu süreçte görev yapan özveriyle çalışan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hasretle kucaklaşmak, sevdiklerimizle yine o güzel günlerde buluşmak ümidiyle bu salgın bitene kadar lütfen araya mesafe koyalım. Devletimiz tarafından alınan önlemlere ve tedbirlere harfiyen uymak hayati önem taşımaktadır. Biz sizin için dışarıdayız siz lütfen zorunlu olmadıkça evde kalın” dedi.

Tedbiri elden bırakmayan Hendek Belediyesi yaşanan zorlu süreçte aldığı önlemler ile vatandaşları çalışmalardan memnun etti.

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