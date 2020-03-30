Otomobil bariyere çarptı: 5 yaralı 

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Nuri KURU/AKYAZI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, TEM yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobillin bariyere çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra TEM yolu Akyazı gişeleri mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Mustafa Çelik yönetimindeki 19 ABJ 984 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyere çarptı. Kazada, Mustafa Çelik, Betül Sandıkçı, Oğuzhan Sandıkçı, Suzan Karabulut ve Muhammet Aslan yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin sıkıştıkları otomobilden çıkardığı 5 yaralı, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Akyazı Nuri KURU

2020-03-30 20:05:43



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