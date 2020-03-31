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Serdivan Belediyesi’nden ihtiyaç sahiplerine yardım eli

İHA

Korona virüsle mücadele çalışmalarını aralıksız sürdüren Serdivan Belediyesi, sosyal belediyecilik hizmetleriyle vatandaşların 24 saat yanlarında oluyor.

Serdivan Belediyesi’nden ihtiyaç sahiplerine yardım eli

Korona virüsle mücadele çalışmalarını aralıksız sürdüren Serdivan Belediyesi, sosyal belediyecilik hizmetleriyle vatandaşların 24 saat yanlarında oluyor.
Valilik ve kaymakamlık koordinesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubuyla birlikte hareket eden Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların yanı sıra ihtiyaç sahibi vatandaşlara da erzak yardımında bulunuyor.
Korona virüsle mücadelede, Serdivan’ın merkezinden en uç noktasına kadar ekiplerin aralıksız dezenfekte çalışması gerçekleştirdiğini belirten Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, “Bu süreci; sabırla ve kendilerini izole ederek evlerinden takip eden vatandaşlarımızın alış veriş noktasındaki talepleri Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından kendilerine ivedilikle ulaştırılıyor. Bu kapsamda yürüttüğümüz bir diğer çalışma ise, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza temel gıda yardımında bulunmak. Muhtarlarımızla bu konuda koordine içerisinde hareket ediyoruz. Belirlenen ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ekiplerimiz periyodik olarak erzaklarını ulaştırıyor. Süreç boyunca yaşlı destek hattı başta olmak üzere sosyal yardım işleri müdürlüğümüzdeki tüm çalışma arkadaşlarımız vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında görevlerini özveriyle yerine getirmeye devam ediyor. Bizim tüm vatandaşlarımızdan isteğimiz, zorunlu olmadıkça kesinlikle evden dışarı çıkmamaları. Onlar yeter ki evlerinde kalsın, bizler tüm imkanlarımızla onlar için sahada olmaya devam edeceğiz” dedi.
Başkan Yusuf Alemdar, işi olmayan, zorunluluğu bulunmayan vatandaşların gönüllü karantina ile kendilerini ne kadar evde tutarlarsa, hayatın normale dönme sürecinin de o kadar kısalacağını vurgulayarak, “Sağlık Bakanlığımızın ve ilgili kurumların bizler için önerdiği kurallara riayet edersek, bu salgının kırılma sürecini de çok önemli ölçüde hızlandırmış olacağız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da ifade ettiği gibi; biz millet olarak nice sıkıntıyı birlikte göğüsledik, nice mücadeleyi milletimizle birlikte el ele vererek yürüttük. Rabbimizin yardım ve inayetiyle inşallah bu musibetin de üstesinden geleceğiz. Hiçbir tehdit, bizi hedeflerimizden vazgeçiremez. Çünkü biz Türkiye’yiz. Çünkü biz Türk Milletiyiz. Bu vesileyle herkesi Cumhurbaşkanımızın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası’na destek olmaya davet ediyorum. Gün birlik olma, birlikte üstesinden gelme günü” diye konuştu.

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