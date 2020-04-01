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(Özel) Korona virüsten korunmak için ormanın ortasındaki ağaç üzerine kurdukları evde kalıyorlar Sakarya’da yaşlı çift korona virüs önlemleri kapsamında ilginç bir yönteme imza attı Virüse karşı, şeker hastası eşini ağacın üzerine inşa ettiği evde koruyor 63 yaşındaki İsmail Çetin: “Başımızda bulunan hastalıktan korunmak için eşimle birlikte buraya geldik”

İHA

– Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaşayan İsmail ve Fatma Çetin çifti, korona virüs önlemleri kapsamında ilginç bir yönteme imza attı. Yetkililerin çağrısına kulak vererek salgın döneminde olabildiğince az insanla görüşme kararı alan çift, daha öncesinde ormanın ortasında bulunan bir ağacın üzerine yapmış oldukları evde kalmaya başladı.

(Özel) Korona virüsten korunmak için ormanın ortasındaki ağaç üzerine kurdukları evde kalıyorlar Sakarya’da yaşlı çift korona virüs önlemleri kapsamında ilginç bir yönteme imza attı Virüse karşı, şeker hastası eşini ağacın üzerine inşa ettiği evde koruyor 63 yaşındaki İsmail Çetin: “Başımızda bulunan hastalıktan korunmak için eşimle birlikte buraya geldik”

– Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde yaşayan İsmail ve Fatma Çetin çifti, korona virüs önlemleri kapsamında ilginç bir yönteme imza attı. Yetkililerin çağrısına kulak vererek salgın döneminde olabildiğince az insanla görüşme kararı alan çift, daha öncesinde ormanın ortasında bulunan bir ağacın üzerine yapmış oldukları evde kalmaya başladı.
Çin’de ortaya çıkarak kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye’de de son açıklanan rakamlara göre toplam 13 bin 531 vaka sayısı bulunan korona virüs sebebiyle tedbirler her geçen gün artıyor. Yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda, virüsten daha fazla etkilenenlerin başında yaşlılar ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların olduğuna yer veriliyor. Bu süreçte alınan önlemler her geçen gün artsa da çevresinde kronik hastalığı ve yaşları ilerlemiş yakınları bulunan vatandaşların endişesi de artıyor. Yetkililerce yapılan uyarıların yanı sıra bazı vatandaşlar ise kendilerince aldıkları önlemlerle de dikkat çekmeye başladı. Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde yaşayan bir çift ise korona virüse karşı ilginç bir yönteme imza atarak tedbir aldı.
Adapazarı ilçesi Demirbey Mahallesinde ikamet eden 63 yaşındaki İsmail Çetin isimli vatandaş, doğa ile iç içe yaşamak için yaklaşık 4 ay önce oturduğu mahallede bulunan ormanlık alandaki bir ağacın üzerine ev inşa etti. 60 yaşındaki hayat arkadaşı Fatma Çetin’in de şeker hastası olması dolayısıyla temiz hava alabilmek için bazı günlerde ağaç eve gelerek vakit geçiren çift, korona virüs salgını sonrasında ise kendi tedbirleri çerçevesinde bu evde kalmaya başladılar. Eşinin şeker hastalığı sebebi başta olmak üzere yaşlarını da göz önünde bulundurarak böyle bir yöntemi uygulamaya başladıklarını aktaran İsmail Çetin, yakın çevresi başta olmak üzere hiç kimseyle görüşmediklerini ve bu süreç boyunca da olabildikçe az insanla görüşerek, temastan kaçındıklarını dile getirdi. Virüsten korunmak için tedbir alan çift, bu süreçte ailesi, çocukları ve torunlarını göremedikleri için özlem duyduklarını da dile getirerek, tüm Türkiye’ye ‘Evde Kal’ çağrısı yapmayı da ihmal etmedi.

"Bugünlerin bir an önce bitmesi ve yakınlarımıza kavuşabilmek için dua ediyorum"
Şeker hastalığına temiz havanın iyi geldiğini ve korona virüsü sonrasında ağaç eve gelerek kalmaya başladıklarını aktaran Fatma Çetin, “Biz bu ağaç evi daha önceden yapmıştık. Ama sonrasında böyle bir hastalık geldiği için buraya geliyoruz; stres atıyoruz, yiyoruz, içiyoruz, namazımızı kılıyoruz. Torunlarımı çok özledim, her gün resimlerine bakıp ağlıyorum, Allah’a dua ediyorum bugünlerimizin biran önce bitmesi ve çoluk çocuğumuza kavuşabilmemiz için. Onlarda bunaldı iyice evlerinde bir yere çıkamıyorlar. Gelmek istiyorlar sürekli yanımıza. Ama inşallah sabırlı olacağız, Allah’ta bize sabrımızın sonunu verecek inşallah. Herkes evinde otursun, inşallah bugünleri de atlatacağız. Ondan sonra hep birlikte tekrardan sokaklara çıkıp çayımızı içerek, muhabbetimizi edeceğiz. Kronik hastalığım yani şeker hastalığım olduğu için biz burada kalıyoruz. Temiz hava iyi geliyor bunun için gelip burada kalıyoruz” dedi.

"Başımızda bulunan hastalıktan korunmak için eşimle birlikte buraya geldik"
Vatandaşları evlerinde kalma konusunda uyaran ve gerekli tedbirleri almalarını söyleyen İsmail Çetin, “Yaşamak güzel, kimse ölmek istemez yaşamayı ister. Onun için temiz hava ve bol güneş olduğu için doğaya kaçtık, doğada yaşamaya başladık. Bir yerden esinlenerek bu evi yapmıştım ve iyi ki de yapmışım eşim ile beraber burada yaşıyorum. Öncelikle biz bu evi eğlence amaçlı yaptık, şimdi başımızda bulunan hastalıktan korunmak için eşim ile buraya geldik. Hastalarımıza Allah şifa versin, evimizden çıkmayalım. Bir gün bu hastalıkta bitecek ve eşimiz, dostumuza kavuşacağız inşallah. Eşimin şeker hastalığı var, o yüzden temiz hava daha iyi geliyor kendisine. Bende buradan yeniden tekrarlamak istiyorum yetkililerin açıklamalarına güvenerek sokağa çıkmayalım. Köyündeysen bağında bahçende eğlen ama çarşıda veya bir şehirde oturuyorsan lütfen dışarıya çıkmayalım diyorum. Hasretimiz büyük ama başa gelen çekilir. Her gün kızlarımız, torunlarımız arıyor; dede çok özledik diyorlar, sabredin bu da bitecek yine kavuşacağız ve oyunlar oynayacağız diyorum. Cenabı Allah bir daha böyle bir acı yaşatmasın ve bütün hastalarımıza acil şifalar versin diyorum. Dışarıda gezen vatandaşlarımızdan da kendi tedbirlerini almalarını istiyorum. Geldi başımıza ölüm Allah’tan ama tedbirde bizden geliyor, tedbirimizi almamız gerekir diyorum” diye konuştu.

Ağaç ev havadan da görüntülendi
Öte yandan, çiftin korona virüs önlemleri kapsamında tedbir alarak yaşamaya başladıkları ağaç ev havadan da görüntülendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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