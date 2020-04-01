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Polisin dur ihtarından uymayan şüpheli araç sürücüsü yaya olarak izini kaybettirdi

İHA

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde dur ihtarına uymayan şüpheli araç sürücüsü ile polis ekipleri arasında yaşanan kovalamaca sonrasında sürücü aracı bırakıp yaya olarak izini kaybettirdi.

Polisin dur ihtarından uymayan şüpheli araç sürücüsü yaya olarak izini kaybettirdi

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde dur ihtarına uymayan şüpheli araç sürücüsü ile polis ekipleri arasında yaşanan kovalamaca sonrasında sürücü aracı bırakıp yaya olarak izini kaybettirdi.
Olay, Akyazı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan şüpheli araç sürücüsü kaçmaya başladı. Otomobili takibe alan polis ekipleri ile şüpheli araç sürücüsü arasında kovalamaca yaşandı. Kaçan araç Uzunçınar Mahallesinde kontrolünü kaybederek yoldan çıktı. Araç sürücüsü ise çevrede bulunan evlerin bahçelerinden yaya olarak kayıplara karıştı.
Öte yandan, polis ekiplerince otomobil Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğüne çekilirken kayıplara karışan sürücünün kavgaya karıştığı ve konuyla alakalı soruşturmasının sürdüğü öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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