Sokaktaki kavgada öldürüldü

Güven HASBAŞ/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)ADAPAZARI´nda, Faruk Tunç sokakta kavga ettiği kişinin tabancasından çıkan kurşunla yaşamını yitirdi.
Olay, gece saatlerinde Güneşler Merkez Mahallesi´nde meydana geldi. Faruk Tunç ile sokakta karşılaştığı kişi arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kimliği belirsiz kişi, tabancayla Faruk Tunç´a ateş açarak kaçtı. Tunç kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yenikent Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Faruk Tunç, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Polis, olayın ardından kaçan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.FOTOĞRAFLDHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Adapazarı Güven HASBAŞ
2020-04-01 13:06:32
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