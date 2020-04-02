SAÜEAH’de online emzirme danışmanlığı hizmeti başladı

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SAÜEAH) Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Kampüsünde geçen yıl kurulan Emzirme Danışmanlığı Polikliniği korona virüs tedbirleri kapsamında anne adaylarına ücretsiz online danışmanlık hizmeti vermeye başladı.

Emzirme Danışmanı Sultan Pekşen, bu hizmetten yararlanmak isteyenlerin 0 544 475 59 50 numaralı telefondan emzirme danışmanlığı almak için iletişime geçebilecekleri gibi, görüntülü veya yazılı mesaj tercihlerini belirttikleri mesajlarını whatsapp mesajıyla da bildire bileceklerini kaydetti. Bu kapsamda verilen hizmetten hastanede doğum yapmış olmak veya takipli olmak şartı aranmadığı belirtilerek, online danışmanlığın anne sütü ve emzirme konusunda danışmanlık almak isteyen herkese açık olduğu ifade edildi.

Verilen hizmet ile ilgili yapılan açıklamada, “Korona virüs ile mücadele etiğimiz bu günlerde genel vücut sağlığı, bağışıklık sistemi ve vücut direncinin güçlü olması önemli, bununla birlikte bebekleri ve çocukları hastalıklardan nasıl koruyabiliriz? Bağışıklıklarını nasıl güçlendirebiliriz? Hastayken bebek emzirilebilir mi? Gibi soruların gündeme geldiği dile getiriliyor. Anne sütünün bebeğin bedensel, zihinsel ve ruhsal gelişimi için en ideal besin olmasının yanında içeriğindeki birçok biyoaktif bileşenle bebeği enfeksiyonlardan koruduğu ve bağışıklık sistemini güçlendiriyor” denildi.

Faydaları sadece bebeklik ve çocukluk döneminde görülmekle kalmayan anne sütünün, yetişkin hayatta da sağlıklı birey olarak devam ettiği ifade ediliyor. Bebeğin gerektiği kadar anne sütü almasının yetişkinliğinde hipertansiyon, kalpdamar hastalıkları, diyabet, astım gibi kronik hastalıklar ve obeziteye karşı koruyucu etkisi olduğuna dikkat çekiliyor. Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından anne adaylarına verilen gebe eğitimleri ve emzirme danışmanlığı hizmetlerini bu süreçte aksamaması için online danışmanlık hizmetinin devreye girdiği ifade edilirken, acil durumlar dışında toplum olarak evde kalınması ve dışarı çıkılmaması gerektiği bir kez daha hazırlatıldı.

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