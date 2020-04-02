Adapazarı'nda bir sokak karantinaya alındı

Ramiz Kaan OKTAR/ADAPAZARI (Sakarya),(DHA) ADAPAZARI´nda, çoğunlukla sebze ve meyve satıcılarının yaşadığı bir sokak karantina altına alındı.
Sakarya İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu tarafından verilen karar doğrultusunda, Adapazarı Ozanlar Mahallesi´nde bulunan Mete Sokak, karantina altına alındı. Sokak giriş -çıkışlara kapatıldı. Polis ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sokak çevresinde önlem aldı.
Adapazarı Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya çalışmaları yerine takip ederken, sokakta çoğunlukla sebze ve meyve satıcılarının yaşadığı öğrenildi.
DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Adapazarı Ramiz Kaan OKTAR
2020-04-02 14:06:32
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