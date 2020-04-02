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Başkan Işıksu, 1 yıllık görev sürecini değerlendirdi Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu: “Tedbiri asla bırakmıyoruz, mücadelede hep birlikteyiz”

İHA

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, yaptığı açıklamada, göreve başladıkları tarihin birinci yıl dönümü ile ilgili düşüncelerini paylaştı, korona virüs ile mücadeledeki birlik ve dayanışma ruhunun önemine dikkat çekti.

Başkan Işıksu, 1 yıllık görev sürecini değerlendirdi Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu: “Tedbiri asla bırakmıyoruz, mücadelede hep birlikteyiz”

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, yaptığı açıklamada, göreve başladıkları tarihin birinci yıl dönümü ile ilgili düşüncelerini paylaştı, korona virüs ile mücadeledeki birlik ve dayanışma ruhunun önemine dikkat çekti.
Yoğun ve gayretli çalışmalarla dolu bir yıl geçirildiğini aktaran Başkan Mutlu Işıksu, yaptığı açıklamada korona virüs ile mücadeleye de değindi. Başkan Işıksu, “Tam bir yıl önce hemşehrilerimizin teveccühü ile Adapazarı’mızın yönetimini emanet aldık. Heyecanımız her zaman ilk göreve başladığımız an gibi oldu. Hep birlikte “Adapazarı’nı Çok Seviyoruz” dedik, her meseleyi hemşehrilerimizle birlikte ele alarak, çok yoğun ve gayretli çalışmalarla dolu bir yıl geçirdik. Şimdi çetin bir imtihandayız ve korona virüs ile mücadeleyi de inanıyoruz ki en az hasarla atlatacağız. Daha güzel günlerde de yine hep birlikte olacak, o söz verdiğimiz projelerimizi hızla tamamlayacağız. Çünkü inancımız var ve yazacağımız daha çok hikaye var” dedi.
Salgınla mücadelede hep birlikte olduklarının altını çizen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere sürece emek veren herkese özverileri fedakarlıkları için minnettar olduklarını vurgulayan Başkan Mutlu Işıksu, “Küresel salgının ülkemizi etkisi altına almaması için büyük mücadele veren başta çok Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Bakanlarımız olmak üzere; şehrimizin salgından en az etkilenmesi için azami gayret sarf eden, hiçbir boşluk bırakmadan tüm birimleri teyakkuza geçiren Valimiz, Milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, Kaymakamlarımız ve Belediye Başkanlarımıza, gayretleri ve yaşam savaşları ile değeri ölçülemez kahramanlık destanları yazan, çok kıymetli Sağlık Çalışanlarımıza, Adapazarı’mızın her köşesinde temizlik, dezenfekte ve denetim uygulamaları gerçekleştiren, gece gündüz emek veren, fedakâr Çalışma Arkadaşlarımıza, zaman mefhumu gözetmeden alınan tüm tedbirleri yerine getiren Kolluk Kuvvetlerimize, vatandaşlarımızın derdi ile dertlenen, hüznü ve sevincini paylaşan, dirençleriyle örnek mücadele sergileyen Kamu Görevlilerimize, Adapazarı’mızı çok seven, yardım çalışmaları başta olmak üzere her alanda yetkililerin yanında olan Sivil Toplum Kuruluşlarımıza, Adapazarı’mızın 84 mahallesinde sorunların hızla çözülmesine vesile olan çalışkan Muhtarlarımıza, mücadelenin daha disiplinli ve doğru bir şekilde yürütülmesi için seferber olan Medya Mensuplarımıza, kardeşlik ve dayanışma denince akla ilk gelen, komşusu açken asla tok yatmayan, kurallara ve tedbirlere riayet eden kıymetli Adapazarlı Hemşehrilerimize özverileri ve fedakarlıkları için minnettarız. Tedbiri asla bırakmıyoruz ve bu mücadelede hep birlikteyiz” diye konuştu.

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