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Serdivan Belediyesinden pazar yerlerine sıkı denetim

İHA

Korona virüsle mücadele kapsamında pazar yerleri ile ilgili de denetimlerini sıklaştıran Serdivan Belediyesi, tezgahlar arası mesafeleri kontrol ederek esnafı bilgilendirdi.

Serdivan Belediyesinden pazar yerlerine sıkı denetim

Korona virüsle mücadele kapsamında pazar yerleri ile ilgili de denetimlerini sıklaştıran Serdivan Belediyesi, tezgahlar arası mesafeleri kontrol ederek esnafı bilgilendirdi.
Bu kapsamda tezgahları tek tek kontrol eden Zabıta Müdürlüğü ekipleri tezgahlar arası mesafenin yanı sıra ürünlerin kesinlikle seçilerek alınmasına müsaade edilmemesi ve mutlaka eldiven kullanılması yönünde esnafı bilgilendirdi.
Konuyla ilgili Serdivan genelindeki çalışmalarda hassasiyetle hareket ettiklerini ifade eden Başkan Yusuf Alemdar, “İnsan sağlığı noktasında taviz verme gibi bir lüksümüz yok. Özellikle böyle hassas bir dönemde hepimizin üzerine düşen görevleri eksiksiz yerine getirmemiz gerekir. Bakanlığımızın yayınladığı genelge kapsamında tüm semt pazarlarımızda hem esnaflarımızı hem de vatandaşlarımızı bilgilendiriyoruz. Sağolsunlar esnaflarımız da bu konuda duyarlı. Onlar da ekiplerimize yardımcı oluyor. Bu süreçte en önemli tedbir yetkili kurumlar tarafından alınan kararlara mutlaka riayet etmek. Temizlik ve sosyal mesafe konusunda birey olarak taviz vermeden kurallara uymak. Bu hususlara riayet edersek inşallah millet olarak, devlet olarak bu süreci en kısa sürede ve en hasarsız şekilde tamamlarız. Bu vesileyle Pazar esnafımıza da hassasiyetleri için bir kez daha teşekkür ederim” dedi.

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