Altınküre Okulları Teknokent Koleji yüz siperi üretimine başladı

Altınküre Okulları Teknokent Koleji korona virüs tedbirleri kapsamında yüz siperi üretimine başladı.

Özellikle sağlık çalışanları için büyük önem taşıyan yüz koruyucu siperlerin üretimi okullar tarafından da yapılmaya başlanıldı. Bu kapsamda yüz koruyucu siperlerin üretilmesi için gerekli tasarım çalışmaları ve altyapı destekleri sağlanan Altınküre Okulları Teknokent Koleji’de 3 boyutlu yazıcılarla yüz koruyucu siper prototipi üretimine başladı.

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