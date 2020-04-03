Taksiciden 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Nuri KURU/AKYAZI (Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Akyazı ilçesinde, taksici Fatih Asan 2 günlük geliri olan 200 lirayı ,`Milli Dayanışma Kampanyası´na bağışladı.
Akyazı´da taksicilik yapan Fatih Asan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 'Milli dayanışma Kampanyası'na 2 günlük geliri olan 200 TL´yi bağışladı. Taksici Asan, "Devletimizin yardım kampanyasına bir nebze olsa da destek olmak amacıyla 2 günlük kazancımızı bağışladım. Koronavirüs yüzünden işlerimizde yüzde 80 oranında düşüş var ama Mevla´m rızkımızı veriyor. İnşallah devlet ve millet el ele olup, bu illetten kurtulacağız" dedi.
DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Akyazı Nuri KURU
2020-04-03 14:20:16
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