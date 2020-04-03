(Görüntülü) Akyazı'da taksiciden kampanyaya destek

SAKARYA?nın Akyazı ilçesinde, taksici Fatih Asan 2 günlük geliri olan 200 lirayı ?Biz Bize Yeteriz Türkiyem? kampanyasına bağışladı.
Akyazı?da taksicilik yapan Fatih Asan, ?Biz Bize Yeteriz Türkiyem? kampanyasına 2 günlük geliri olan 200 TL?yi bağışladı. Fatih Asan yaptığı açıklamada, ?Devletimizin sosyal dayanışma yardım kampanyasına bir nebze olsa da bu çağrıya destek olmak amacıyla 2 günlük kazancımızı devletimize ve milletimize bağışladım. Koronavirüs yüzünden işlerimizde yüzde 80 oranında düşüş var ama Mevlam rızkımızı veriyor. İnşallah devlet ve millet el ele olup bu illetten kurtulacağız? dedi.DHA-Genel Türkiye-Sakarya
2020-04-03 15:11:59
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