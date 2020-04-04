Sakarya'da şehrin girişleri kapatıldı

Ramiz Kaan OKTAR/SERDİVAN (Sakarya), (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni genelge sonrası Sakarya´da polis ve jandarma ekipleri şehrin tüm giriş noktalarını kapattı. Şehre girmek isteyen çok sayıda araç geri çevrildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan´ın koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlerin açıklamasının ardından Sakarya Emniyet Müdürlüğü ve Sakarya İl Jandarma Komutanlığı tarafından şehrin tüm giriş çıkışları kapatıldı. Araçlarıyla Sakarya´ya gelen, transit geçen veya Sakarya´dan ayrılmak isteyen vatandaşlar yeni genelge ile ilgili bilgilendirilirken, şehir dışından Sakarya´daki ikametlerine gelenlere 14 gün karantinada kalmaları konusunda bilgilendirme yapıldıktan sonra tebliğ kağıdı imzalatıldı. Bilecik sınırında uygulama yapan jandarma ekipleri ise bazı araçları geri çevirdi. DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Serdivan Ramiz Kaan OKTAR
2020-04-04 01:40:18
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