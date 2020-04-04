Sakarya sınırlarında sıkı denetim



Ramiz Kaan OKTAR/SERDİVAN (Sakarya),(DHA)-SAKARYA´da, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan karar doğrultusunda araç giriş ve çıkışlarına, izin belgesi olanlar dışında izin verilmedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından koronavirüs salgınına karşı yeni alınan tedbirlerin açıklanmasının ardından Sakarya Emniyet Müdürlüğü ve Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehrin giriş ve çıkışlarında önlem aldı. Polis ve jandarma ekipleri, araçları tek tek durdurarak kontrol yapmaya başladı. İzin belgesi ya da şehir dışında çalıştığına dair belgesi olmayan araç sürücüleri, uygulama noktasından geri çevrildi. Kocaeli´den gelen 20 yaşın altındaki bir sürücüye sokağa çıkma yasağına uymaması nedeniyle idari para cezası kesildi.

Uygulama nedeniyle Kocaeli istikametinde yaklaşık 2 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Serdivan Ramiz Kaan OKTAR

2020-04-04 12:29:47



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