Sakarya´da kumar oynayan ve restoranda içki içenlere ceza 



Güven HASBAŞ/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Geyve ilçesinde, kumar oynayan 13 kişi ile Adapazarı´nda bir restoranda içki içen 5 kişiye 3 bin 150´şer lira ceza kesildi.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Geyve´de kumar oynanan bir binaya baskın düzenledi. Baskında kumar oynadığı belirlenen 13 kişiye 3 bin 150´şer lira ceza kesildi.

Adapazarı´nda ise bir restoranın içeri müşteri alıp, kapıları kilitleyerek alkol servisi yaptığı tespit edildi. Kapıyı çilingire açtıran polisler, restoranda içki içen 5 kişiye 3 bin 150´şer lira para cezası kesti. Kumar oynatan ve koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken restoranında içki servisi yapan işletmeci hakkında adli işlem başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Adapazarı Güven HASBAŞ

2020-04-04 16:27:49



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.