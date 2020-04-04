Sakarya´da kumar oynayan ve restoranda içki içenlere ceza 

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Sakarya´da kumar oynayan ve restoranda içki içenlere ceza 

DHA

Sakarya´da kumar oynayan ve restoranda içki içenlere ceza 


Güven HASBAŞ/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Geyve ilçesinde, kumar oynayan 13 kişi ile Adapazarı´nda bir restoranda içki içen 5 kişiye 3 bin 150´şer lira ceza kesildi. 
Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Geyve´de kumar oynanan bir binaya baskın düzenledi. Baskında kumar oynadığı belirlenen 13 kişiye 3 bin 150´şer lira ceza kesildi.
Adapazarı´nda ise bir restoranın içeri müşteri alıp, kapıları kilitleyerek alkol servisi yaptığı tespit edildi. Kapıyı çilingire açtıran polisler, restoranda içki içen 5 kişiye 3 bin 150´şer lira para cezası kesti. Kumar oynatan ve koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken restoranında içki servisi yapan işletmeci hakkında adli işlem başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Adapazarı Güven HASBAŞ
2020-04-04 16:27:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Yurt dışından getirilen 103 kişi Sakarya'da karantinaya alındı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Yurt dışından getirilen 103 kişi ...
Yurt dışından getirilen 103 kişi Sakarya´da karantinaya alındı
YEREL HABERLER Yurt dışından getirilen 103 kişi Sakarya´da ...
Ukrayna'dan gelen 103 kişi Sakarya’da karantina altına alındı
YEREL HABERLER Ukrayna'dan gelen 103 kişi Sakarya’da karantina ...
Sakarya'da jandarma yardım paralarını dağıttı
YEREL HABERLER Sakarya'da jandarma yardım paralarını dağıttı
(Görüntülü) Sakarya sınırlarında sıkı denetim
YEREL HABERLER (Görüntülü) Sakarya sınırlarında sıkı denetim
Jandarma ekipleri ihtiyaç sahiplerinin paralarını evlerine kadar götürüyor
YEREL HABERLER Jandarma ekipleri ihtiyaç sahiplerinin paralarını ...
Sakarya sınırlarında sıkı denetim
YEREL HABERLER Sakarya sınırlarında sıkı denetim
Valilikten dolandırıcılık uyarısı
YEREL HABERLER Valilikten dolandırıcılık uyarısı
Sakarya giriş ve çıkışlarında seyahat belgesi bulunmayan araçlar geri çevrildi Sakarya-Kocaeli sınırında uygulama sebebiyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu 20 yaşın altındaki bir sürücüye idari para cezası uygulandı
YEREL HABERLER Sakarya giriş ve çıkışlarında seyahat belgesi ...
(Görüntülü)Sakarya'da şehrin girişleri kapatıldı
YEREL HABERLER (Görüntülü)Sakarya'da şehrin girişleri kapatıldı
Jandarma ekipleri horoz dövüşçülerine baskını düzenledi Baskında 44 horoza el konulurken, 6 şahsa toplu halde bulundukları için idari para cezası kesildi
YEREL HABERLER Jandarma ekipleri horoz dövüşçülerine baskını ...
Sakarya'da şehrin girişleri kapatıldı
YEREL HABERLER Sakarya'da şehrin girişleri kapatıldı
Sakarya’da şehir giriş ile çıkışları polis ve jandarma tarafından kapatıldı Ekiplerce istisna durumlara uymayan bazı araçlar geri çevrildi Vatandaşlara evlerinden çıkmaması konusunda tebliğ kağıdı imzalatıldı
YEREL HABERLER Sakarya’da şehir giriş ile çıkışları polis ve ...
Sakarya’da ceza infaz kurumları dezenfekte edildi Personeller 15 günlük periyotlarla vardiyalı olarak çalışacak
YEREL HABERLER Sakarya’da ceza infaz kurumları dezenfekte ...
Adapazarı’nda pazar yerlerine sıkı denetim
YEREL HABERLER Adapazarı’nda pazar yerlerine sıkı denetim
Sakarya’da polis ve bekçiler yardım ödemelerini ailelere ulaştırdı
YEREL HABERLER Sakarya’da polis ve bekçiler yardım ödemelerini ...
Vali Nayir, Kaymakamlar ile videokonferans toplantısı gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Vali Nayir, Kaymakamlar ile videokonferans toplantısı ...
Sakarya’da boş kalan cadde ve sokaklar havadan görüntülendi Korona virüs nedeniyle Sakarya sokakları en sakin günlerini yaşıyor
YEREL HABERLER Sakarya’da boş kalan cadde ve sokaklar havadan ...
Belediye otobüslerinde korona virüse karşı brandalı önlem
YEREL HABERLER Belediye otobüslerinde korona virüse karşı brandalı ...
Dışarı çıkmakta zorluk çeken engelli vatandaşın odunları kesilerek hazır hale getirildi
YEREL HABERLER Dışarı çıkmakta zorluk çeken engelli vatandaşın ...
Sakarya Teknokent Ar-Ge ve tasarım firmalarının kiralarında indirime gitti
YEREL HABERLER Sakarya Teknokent Ar-Ge ve tasarım firmalarının ...
Serdivan’da satış yerleri denetleniyor
YEREL HABERLER Serdivan’da satış yerleri denetleniyor
(Görüntülü) Akyazı'da taksiciden kampanyaya destek
YEREL HABERLER (Görüntülü) Akyazı'da taksiciden kampanyaya destek
Erenler de tedbirler arttırılıyor
YEREL HABERLER Erenler de tedbirler arttırılıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X