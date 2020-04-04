Sakarya´da kumar oynayan ve restoranda içki içenlere ceza 

Güven HASBAŞ/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Geyve ilçesinde, kumar oynayan 13 kişi ile Adapazarı´nda bir restoranda içki içen 5 kişiye 3 bin 150´şer lira ceza kesildi.
Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Geyve´de kumar oynanan bir binaya baskın düzenledi. Baskında kumar oynadığı belirlenen 13 kişiye 3 bin 150´şer lira ceza kesildi.
Adapazarı´nda ise bir restoranın içeri müşteri alıp, kapıları kilitleyerek alkol servisi yaptığı tespit edildi. Kapıyı çilingire açtıran polisler, restoranda içki içen 5 kişiye 3 bin 150´şer lira para cezası kesti. Kumar oynatan ve koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken restoranında içki servisi yapan işletmeci hakkında adli işlem başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Adapazarı Güven HASBAŞ
2020-04-04 16:27:49
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