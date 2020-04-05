Sakarya-Bilecik alternatif yolu toprakla kapatıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Şehre giriş ve çıkış yasağının gelmesiyle SakaryaBilecik arasındaki alternatif yol toprak dökülerek kapatıldı.

Çin’de başlayıp dünyayı saran korona virüsü için önlemler alınmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla korona virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla 30 büyükşehire giriş ve çıkış yasaklandı. Alınan tedbirler kapsamında SakaryaBilecik yoluna alternatif olan Geyve ilçesi Bayat Mahallesi ile Osmaneli ilçesi Ciciler Mahallesi arasındaki yol toprak dökülerek kapatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.