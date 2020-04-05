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Serdivan Belediyesi ekipleri ilçede çalışmalarına devam ediyor

İHA

Serdivan Belediyesi ekipleri korona virüsle mücadele kapsamında ilçe genelinde çalışmalarına devam ediyor.

Serdivan Belediyesi ekipleri ilçede çalışmalarına devam ediyor

Serdivan Belediyesi ekipleri korona virüsle mücadele kapsamında ilçe genelinde çalışmalarına devam ediyor.
Serdivan Belediyesi Zabıta, Temizlik ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri korona virüsle mücadele kapsamında ilçe genelinde hizmet vermeyi sürdürüyor. Açıklanan son kararlar kapsamında Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde kurulan pazar yerlerinde gerekli tedbirleri alırken pazar girişleri bariyerlerle çevrelendi, giriş ve çıkışlar kontrollü olarak gerçekleştirildi. Ekipler ayrıca alışverişe gelen vatandaşları ve esnafları hem maske kullanımı ile ilgili bilgilendirdi, hem de maskesi olmayanlara ücretsiz maske dağıttı.

Maske ve sosyal mesafe
Yapılan çalışmalarla ilgili bilgilendirmede bulunan Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, “Bilim kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda alınan ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kararlar doğrultusunda biz de gerekli tedbirlerin alınması, uygulanması ve denetlenmesi noktasında tüm ekiplerimizle Serdivan genelinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle pazar yerleri ve marketler başta olmak üzere vatandaşlarımızın toplu olarak bulundukları noktalarda denetimlerimizi sıklaştırdık. Maske kullanımı ve sosyal mesafenin korunması için tüm ekiplerimiz özveriyle görevlerini yerine getiriyor. Sağ olsun esnaflarımız da vatandaşlarımız da bu konuda son derece hassas. Hem kendimiz hem sevdiklerimiz ve çevremiz için kurallara uyalım” dedi.

Biz bize yeteriz
Denetimlerin yanı sıra ilçe genelinde dezenfekte ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü aracılığıyla yürütülen yardım çalışmalarına da değinen Başkan Alemdar, dışarı çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşların taleplerinin karşılanmasının yanı sıra tüm ihtiyaç sahibi vatandaşların ihtiyaçlarının da giderilmesi için Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerinin 24 mahalleye hizmet verdiğini belirterek, “Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz Kaymakamlığımızla koordine içerisinde hareket ederek Vefa Sosyal Destek Gurubu bünyesinde vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçları bir telefonla evlerine teslim ediliyor. Bu dönemde millet olarak, ülke olarak tüm dünyaya dayanışma örneği gösteriyoruz. İnşallah süreç tamamlandıktan sonra da aklımızda kalan bu güzel örnekler ve tesis edilen birliktelik olacak. Yardımların yanı sıra ilçemizin her noktasında da dezenfekte ve temizlik çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Ekiplerimiz tüm ekipmanlarıyla Serdivan’ın her yerinde hassasiyetle çalışmaya devam ediyor. Bu vesileyle görevlerini özveriyle yerine getiren tüm çalışma arkadaşlarıma da bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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