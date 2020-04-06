Kurallara uymayan 80 kişiye jandarma ceza kesti

Sakarya'da jandarma ekipleri korona virüsünün yayılmasını engellemek amacıyla yaptıkları uygulamalarda yasaklara uymayan kişilere ceza kesti.

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsünün yayılmasını engellemek için jandarma ekipleri tüm hızıyla çalışmalarına devam ediyor. Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, korona virüsü tedbirleri çerçevesinde yaptıkları denetimlerde 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağına uymayan 26 şahsa, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağına uymayan 8 şahsa, yolcu taşıma kapasitesi kararına uymayan 13 ticari/özel araç sahibine, sosyal mesafe kuralına uymayan 23 şahsa, kapatılmasına karar verilen iş yeri yasağına uymayan 7 iş yeri sahibine, balık tutma yasağına uymayan 1 şahsa, piknik yapma yasağına uymayan 1 şahsa, izinsiz şehirler arası yolculuğa çıkan 1 şahsa olmak üzere toplam 80 şahsa ‘Kabahatler Kanunu’ gereğince para cezası kesildiği öğrenildi.

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