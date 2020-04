Hendek'te mezbahane hizmete girdi

Sakarya'nın Hendek ilçesinde modern mezbahane hizmete açıldı.

Yıllardır kapalı olan ve atıl durumda bulunan belediye mezbahanesi, Hendek Belediyesi tarafından modern bir tesis haline getirilerek hizmete açıldı. Mezbahanenin kapalı olması nedeniyle yıllardır Adapazarına gitmek zorunda kalan esnaf ve vatandaşın mağduriyeti giderilirken, teknolojik yatırımlarla Hendek’e kazandırılan mezbahane esnaf ve vatandaşların yüzünü güldürdü. Mezbahanede 1 adet kesim hücresi, 5 adet sığır kanama kancası, 1 adet sığır kaldırma vinci, 1 adet sığır kanama hattı, 1 adet sığır aktarma vinci, 1 adet geri dönüş hattı ve kanca indirme aparatı, 1 adet sığır aktarma ve işleme kademeli platformu, 1 adet sığır aktarma, işleme kademeli platformu, soğuk hava deposu ve bir çok teknolojik ekipman hizmete sunuldu.



Güvenli et

Tesisin Hendek’e hayırlı olmasını dileyen Başkan Turgut Babaoğlu, “Hendek’e modern bir mezbahane için sözümüz vardı. Bu sözümüzü kısa sürede yerine getirerek mevzuatlara uygun bir tesisi Hendek’e kazandırdık. Bu tesis güvenli et temininin yanı sıra, hayvancılık sektörüne büyük kazanç sağlayacaktır. Çevresel etkinin sıfıra indiği ve ekonomik kaybın en az olacağı bu tesis sayesinde kazanan Hendek olacaktır. Hayırlı olsun” dedi.



Temizlik ve hijyen üst seviyede

Standartların üzerinde kesim çalışması yapılan mezbahanede temizlik ve hijyenin üst seviyede olduğunu anlatan Babaoğlu, “Bakanlık standartlarının harfiyen uygulandığı mezbahanede kesim kontrolü, hayvan sağlığı ve uygun ortamın sağlanması için 2 veteriner hekim bulunuyor. Ayrıca mezbahane personelleri her giriş ve çıkışlarda kendilerini dezenfekte ederek sağlıklı kesim ortamına uyum sağlıyor” diye konuştu.

