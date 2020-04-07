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(Özel) ''Her acıya beraber göğüs gerdik'' diyerek milyonların sesi oldular Korona virüse dikkat çekmek için rap şarkı yaptılar Salgına karşı toplumsal farkındalık için önemli bir çalışmaya imza attılar Klipte kumdan yapılan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca detayı dikkatlerden kaçmadı GERADO Derneği Başkanı Yasin Bilgin: “’Hayat Eve Sığar’ isimli sloganından ilham alarak salgına karşı dikkat çekebilmek için böyle bir sosyal sorumluluk projesini başlattık”

İHA

Dünya'da küresel salgın olarak kabul edilen korona virüse karşı toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla kum sanatıyla yapılan görseller ve rap şarkısıyla hazırlanan klip beğeni kazanıyor. Yayınlanan klipte kumdan yapılan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca portresi detayı da dikkatlerden kaçmadı.

(Özel) ''Her acıya beraber göğüs gerdik'' diyerek milyonların sesi oldular Korona virüse dikkat çekmek için rap şarkı yaptılar Salgına karşı toplumsal farkındalık için önemli bir çalışmaya imza attılar Klipte kumdan yapılan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca detayı dikkatlerden kaçmadı GERADO Derneği Başkanı Yasin Bilgin: “’Hayat Eve Sığar’ isimli sloganından ilham alarak salgına karşı dikkat çekebilmek için böyle bir sosyal sorumluluk projesini başlattık”

Dünya’da küresel salgın olarak kabul edilen korona virüse karşı toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla kum sanatıyla yapılan görseller ve rap şarkısıyla hazırlanan klip beğeni kazanıyor. Yayınlanan klipte kumdan yapılan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca portresi detayı da dikkatlerden kaçmadı.
Ulusal pandemi olarak kabul edilen ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs tedbirleri kapsamında ülkemizde önlemler alınmaya devam ediyor. Bu duruma duyarsız kalmayan GERADO Anneliğe ve Gebeliğe Destek Derneği, toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. ‘Her Acıya Beraber Göğüs Gerdik’ çalışması adı altında hedef kitlesi gençler olan proje kapsamında kum sanatıyla yapılan görsellerin yanı sıra rap şarkısıyla bir klip hazırlandı. Dernek Başkanı Yasin Bilgin, Sağlık Bakanlığı’nın ‘Hayat Eve Sığar’ isimli sloganından ilham alarak böyle bir çalışma yaptıklarını ve salgına karşı dikkat çekebilmek için böyle bir sosyal sorumluluk projesini başlattıklarını ifade etti.
Ulusal birlik ve bütünlüğü tek ses olarak sağlamayı hedeflediklerini belirten Bilgin, fikrini önce sözlere döktüğünü sonrasında profesyonel ekip çalışmasıyla proje haline getirdiklerini belirtti. Projenin içeriğinden bahseden Bilgin, Sirhot lakaplı rap müzik sanatçısının seslendirdiği sözleri Azerbaycanlı Novruz Ahmedov adlı kişinin kum sanatıyla yaptığı görsellerle klip olarak hazırlayarak halkın beğenisine sunduklarını dile getirdi.

14 gün gece gündüz demeden çalışmayı hazırladık
Korona virüse karşı toplumda duyarlılık oluşturabilmek için gerçekleştirdikleri klip için 14 gün boyunca gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Yasin Bilgin, “Bizler Sağlık Bakanlığı’nın doğum politikalarına destek vermek amacıyla sağlık çalışanlarının bir araya gelerek Sakarya’da oluşturduğu bir sivil toplum kuruluşuyuz. Dünya ve ülkemizi derinden etkileyen korona virüsüne dikkat çekmek ve toplumsal farkındalık ile duyarlılık oluşturmak amacıyla ‘Her Acıya Beraber Göğüs Gerdik’ isimli sosyal, sorumluluk projesi hazırladık. 14 gündür gecegündüz demeden profesyonel bir ekiple bu çalışmayı hazırladık. Çalışmamızın amacı toplumda korona virüse karşı bir duyarlılık oluşturabilmek. Özellikle bu süreçte 1530 yaş arasındaki gençlerimiz çok önemli. Onların bağışıklık sistemi iyi olabilir ama söylenen tedbirlere hep birlikte uyarsak, virüsün yakınlarımıza bulaşma ihtimalini azaltabiliriz. İnsanlarımızı da bu kliple birlikte aynı düşünceler ile hareket etmeye davet ediyorum” dedi.

Ulusal birlik ve beraberlik için
Dijital mecralarda yayınlanan klibin beğeni kazandığını ve beğeninin yanı sıra duyarlılığında artmasını umduklarını dile getiren Başkan Bilgin, “Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’nın ‘Hayat Eve Sığar’ isimli sloganına katkı sunmak amacıyla bizler de ulusal birlik ve beraberliği sağlamak adına bir şarkı yapalım dedik. Ve öncelikle şahsım olarak şarkının sözlerini hazırladım. Daha sonrasında 25 yıllık rap müzik deneyimi ile Sirhot bu sözlere son halini vererek rap müzik olarak seslendirdi. Şarkının klibini ise sahada yapamazdık bu sebeple ekip olarak kum sanatı tanıtım filmiyle klip hazırlıklarını tamamladık. Gençlerimize en iyi hitap etme yöntemi görsel yöntem olduğu için vermek istediğimiz mesajları en güzel kum sanatı tanıtım filmiyle vereceğimizi düşündük. Azerbaycan’ın sayılı kum sanatçılarından olan Novruz Ahmedov, klip çalışmasını kısa bir sürede tamamladı. Kurumsal proje danışmanlığını Erkan Sevim’in yaptığı projeye son halini vererek halkımızın beğenisine sunduk. Şuanda da çalışmamız dijital mecralarda genç kitlemizin beğenisini kazanıyor umarım beğeni haricinde duyarlılığı da artırmış oluruz” diye konuştu.

Umarım istediğimiz sonuca varırız
Hazırlanan klipte insanların ne için evde kalmalıyım sorusunun yanıtına cevap bulabileceklerini de ileten Bilgin, “İnsanlar dışarıya çıkamıyor, herkes izole. Okullar kapandı, esnek mesailer başladı, bazı firmalar çalışanlarına destek veriyorlar. Şuanda ülkemiz haricinde bütün dünyada bu durum aynı. Hepimiz izoleyiz, hepimiz evimizdeyiz ve insanlara bu proje ile ne için evlerinde kalmaları gerektiğini anlatmak istedik. Bunu gereksinim haline nasıl dönüştürebiliriz, ne için evde kalmalıyım sorularını gerek şarkımızın sözleri, gerek klibimizde kullandığımız metalar ile bunun gerekliliği ve önemini anlatmak istedik. Umarım istediğimiz sonuca varırız” şeklinde konuştu.

‘Hayat Eve Sığar’ sloganı bize ilham kaynağı oldu
Salgına karşı tek ses, tek davranış sergileyerek ulusal ve global zafer kazanabileceğinin altını çizen Yasin Bilgin, “Klibimizde öncelikle korona virüsün etkilerini anlattık. Korona virüs nedir, nelere sebep olur ve şuanda hangi aşamadayız. Bizler bu projeye başladığımızda henüz 20 yaş altı gençlerimize sokağa çıkma yasağı gelmemişti ve biz o zaman da gençlerimizi düşünerek bu şarkıyı yaptık. Çünkü genç kitlenin en çok sevdiği müzik tarzı Türkçe rap, onlara bu şarkı ve kliple ne için evde kalmalıyız, sadece evde kalmak değil nelere dikkat etmeliyiz, bu hususta gereken önemi gösterirsek nasıl bir sonuca varırız bunları klibimizde baştan aşağıya anlatmaya çalıştık. Klibimizi, dönemin koşullarından dolayı kum sanatı tanıtım filmi ile hazırladık. Ve vermek istediğimiz mesajları toplumumuza görsel olarak vermeye çalıştık. Burada da sürecin başladığı Sağlık Bakanımızın, ‘Bir hastamı kaybettim’ resimli açıklaması ve ardından ‘Hayat Eve Sığar’ sloganı bize ilham kaynağı oldu ve bizlerde GERADO Derneği olarak bu sürece nasıl bir katkıda bulunabiliriz diye düşündük. İnşallah hazırladığımız bu çalışma ile birlikte el ele vermeden, el ele tek ses, tek davranış sergileyerek salgın durumunu azaltıp ulusal ve global zafer haline getirebiliriz” ifadelerini kullandı.

Çok olumlu mesajlar alıyoruz
Yayınlanan klibe olumlu mesajlar geldiğini ve çalışmayı başta sağlık ile emniyet güçleri olmak üzere bütün millete armağan ettiğini söyleyen GERADO Anneliğe ve Gebeliğe Destek Derneği, “Şuanda klibimiz yayınlanalı 24 saat olmadı özellikle genç kesimden çok olumlu mesajlar alıyoruz. Şimdiye kadar olumsuz almış olduğum hiçbir mesaj yok zaten. İnşallah bu şekilde devam eder ve yapmış olduğumuz çalışma toplumsal duyarlılığın artmasına vesile olur. Ve hep birlikte bu sürecin zaferi bizim olur. Buradan, bizlerden manevi desteğini esirgemeyen Sakarya Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğüne teşekkürlerimi bildiriyorum. Son olarak ise, yapmış olduğumuz şarkı ve klibi başta bu süreçte sahada aktif olarak görev gösteren sağlık çalışanlarımız ve emniyet güçlerimiz olmak üzere bütün milletimize armağan ediyoruz” dedi.

Klipte Sağlık Bakanı detayı
Öte yandan, dijital platformlar üzerinden yayınlanan ve kum sanatı görselleriyle hazırlanan klipte, yer verilen Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın yapılan silueti ile ‘Korona virüsle mücadelemizde ilk kez bir hastamı kaybettim’ sözü de dikkatlerden kaçmadı.

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