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Sakarya’da karantina süreleri biten 100’ü kaymakam toplam 658 vatandaş yurtlardan tahliye ediliyor Karantina süreleri biten öğrenciler göl manzaralı çimenlerde gönüllerince eğlendi Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir: “Artık ikna zamanı geçti, ceza zamanı başladı” “Bu işin şakaya alınır tarafı yok, mutlaka herkes uymalı, işin içinde kul hakkı var” Lonra’dan gelen öğrenci Deniz Kırtkırtoğlu: “Bizleri memnun ve mutlu edebilmek için ellerinden geleni gerçekten yaptıklarını söyleyebilirim”

İHA

Korona virüs tedbirleri kapsamında 24 Mart tarihinde yurt dışından Sakarya'ya getirilerek KYK yurtlarında karantinada tutulan 100'ü kaymakam adayı toplamda 658 vatandaşın tahliye işlemleri başladı. Yurttan tahliye edilen vatandaşlar, evlerine dönmenin mutluluğunu yaşarken havanın güzelliğinden faydalanan öğrenciler ise göl manzaralı çimenliklerde gönüllerince eğlendiler. Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir ise, Bu işin şakaya alınır tarafı yok, mutlaka herkes uymalı, işin içinde kul hakkı var. Artık ikna zamanı geçti, ceza zamanı başladı" dedi.

Sakarya’da karantina süreleri biten 100’ü kaymakam toplam 658 vatandaş yurtlardan tahliye ediliyor Karantina süreleri biten öğrenciler göl manzaralı çimenlerde gönüllerince eğlendi Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir: “Artık ikna zamanı geçti, ceza zamanı başladı” “Bu işin şakaya alınır tarafı yok, mutlaka herkes uymalı, işin içinde kul hakkı var” Lonra’dan gelen öğrenci Deniz Kırtkırtoğlu: “Bizleri memnun ve mutlu edebilmek için ellerinden geleni gerçekten yaptıklarını söyleyebilirim”

Korona virüs tedbirleri kapsamında 24 Mart tarihinde yurt dışından Sakarya’ya getirilerek KYK yurtlarında karantinada tutulan 100’ü kaymakam adayı toplamda 658 vatandaşın tahliye işlemleri başladı. Yurttan tahliye edilen vatandaşlar, evlerine dönmenin mutluluğunu yaşarken havanın güzelliğinden faydalanan öğrenciler ise göl manzaralı çimenliklerde gönüllerince eğlendiler. Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir ise, Bu işin şakaya alınır tarafı yok, mutlaka herkes uymalı, işin içinde kul hakkı var. Artık ikna zamanı geçti, ceza zamanı başladı” dedi.
Dünya’da küresel salgın olarak ilan edilen korona virüs tedbirleri kapsamında ülkemizde alınan geniş güvenlik önlemleri devam ediyor. Ulusal pandemi olan korona virüs tedbirleri kapsamında yurt dışında bulunan öğrenci, tır şoförü, kaymakam ve ailelerinin içlerinde bulunduğu toplam bin 885 vatandaş Sakarya’ya getirilerek bulunan Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlarda 23 Mart 2020 tarihinden itibaren karantina altına alınmıştı. 14 günlük gözlem süreçleri biten 100’ü kaymakam adayı olmak üzere toplamda 658 vatandaşın tahliye işlemlerine başlanıldı. Sosyal mesafeyi korumak amaçlı vatandaşlar yurtlardan tek tek çıkartılarak otobüslere bindirildi.
Kaymakam adaylarının yurtlardan ayrılıp evlerine gönderildiği anlarda orada bulunan Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, kaymakam adaylarına iyi yolculuklar temennisinde bulunarak yolcu etti. Vali Nayir, bu süreçte bin 885 kişiyi misafir ettiklerini ve bu hafta içerisinde bin 769 kişinin evlerine gönderileceğinin bilgisini verdi. Yurtlardan ayrılan vatandaşların 77 ile gönderileceğini belirten Nayir, İstanbul’a gidecek olan 500 kişiyi Sakarya Büyükşehir Belediyesinin götüreceğini vurguladı.

Karantinada tutulan vatandaşlarımızın bin 769’unu hafta içinde göndereceğiz
Bu dönemde bin 885 kişinin yurtlarda misafir ettiklerini ve bu hafta içerisinde bin 769 kişinin evlerine gönderileceğinin bilgisini veren Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, “Malumunuz olduğu üzere ilimizdeki Kredi ve Yurtlar Kurumumuzun değişik yurtlarında bin 885 kişiyi bu dönemde misafir ettik. Bu hafta içerisinde bin 769’unu göndereceğiz. Hamdolsun bu süre içerisinde hiçbir sıkıntı yaşamadık, hiçbir olumsuzluk yaşamadık, kontrollerimizi günlük olarak sürdürdük. Burada çok büyük bir emek sarf edildi. Kredi ve Yurtlar Kurumundan AFAD’a, Sağlık teşkilatımızdan Kızılay’a kadar birçok kuruluşumuz burada çok güzel hizmetler yürüttüler, Emniyet güçlerimiz, kolluk güçlerimiz yine çevre emniyetini sağladı. Bunlar da yurt dışından geldikleri için bir potansiyel tehlikeye karşı korunmuş oldular, en azından kendilerinde varsa başka birilerine sirayet etmesini, bulaşıklığı önlemek için bun yapıyoruz. Arkadaşlarımız büyük bir çalışmayla bu gidişi de planladılar, 77 ilimize göndereceğiz bunları, buradaki misafirlerimizi. İstanbul’a gidenleri Büyükşehir Belediyemiz 500 kişiyi kendileri götürecekler, onlara da buradan teşekkür ediyoruz, diğerlerini de piyasadan bulduğumuz otobüslerle yine arkadaşlarımızla birlikte göndereceğiz” dedi.

Artık ikna zamanı geçti, ceza zamanı başladı
Korona virüs vak'alarının arttığına değinen ve tedbirlerin arttırılması gerektiğini belirten Vali Nayir, “Maalesef rakamlarımız artmaya devam ediyor, almış olduğumuz tedbirler çok önemli, bulaşıklığı azaltmamız lazım, sosyal mesafeleri korumamız lazım, tedbirlere uymamız lazım, bir zincir en çürük halkası kadar sağlamdır. Okulları boşaltırsınız, camileri boşaltırsınız ama pazarda tedbir almazsanız, sokakta tedbir almazsanız yine yayılmaya devam eder. Maalesef ki, görüyoruz ki yine hala akşam misafir ilişkileri devam ediyor insanımızda bunu kaldırmak lazım, her insan kendi evinde bile bir izolasyon yapması lazım, herkes kendi odasında kendini koruması lazım ama insanımız bunu çok fark edemedi, bütün tedbirlere rağmen fark edemedi. Ben sizlerin huzurunda tekrar bunu duyuruyorum artık ikna zamanı geçti, ceza zamanı başladı, dünden beri yoğun bir şekilde cezalara da başladı Emniyetimiz, Jandarmamız, Zabıtamız, dolayısıyla biz bu süreci ancak birbirimizden uzak olarak, gönüllerimiz bağlı ama vücutlarımız uzak olarak bunu tamamlamamız lazım ki yayılmayı daha da azaltalım, İnşallah bu şekilde devam ettirelim. Burada boşalttığımız yurtları da sağlığın emrine veriyoruz, izolasyonu gereken, karantinayı gereken, takibi gereken konularda buradaki yurtlarımız yine hizmetine devam edecek, dolayısıyla yine AFAD, Kredi ve Yurtlar Kurumu, Sağlık teşkilatı, güvenlik teşkilatı, Kızılay onlara da hizmet vermeye devam edecek. Bu işin şakaya alınır tarafı yok, mutlaka herkes uymalı, işin içinde kul hakkı var. Eğer bir dikkatsizlik yüzünden birinin hastalanmasına, kaybına sebep oluyorsak bir kul hakkı var, bunu da tekrar huzurlarınızda anlatmak istiyorum” diye konuştu.

Öğrenciler gönüllerince eğlendi
Öte yandan, karantina sürecini bitiren ve evlerine dönmeye başlayan öğrenciler ise mutlulukları adeta gözlerinden okunurken havanın güzelliğinden faydalanarak Sapanca Göl’üne karşı çimenliklerde gönüllerince eğlendiler. Dans ederek gönüllerince eğlenen öğrenciler ellerindeki kolonyaları göstererek poz verdiler. Lonra’dan gelen öğrenci Deniz Kırtkırtoğlu, “Londra’dan geldim buraya, yaklaşık 14 günden beri burada kalıyoruz. Bunun için çok heyecanlıyız ama buradan gitmekte çok fazla üzmedi açıkçası çünkü öğrenciler için geldiğimiz için gayet keyifli bir ortam içerisindeydik. Bizleri memnun ve mutlu edebilmek için ellerinden geleni gerçekten yaptıklarını söyleyebilirim. Yemekler olsun, burada kaldığımız süre olsun gerçekten çok keyifliydi. Hem çok güzel pencereden arkadaşlıklar edindik hem de keyifliydi hepimiz için farklı bir deneyim oldu. Şuan çevremde olan bütün arkadaşlarım ile sözleşmiş durumdayız çıktıktan sonra tekrardan bir araya geleceğiz, hepimizin yaş grubu biraz daha birbirine yakın olduğu için burada kalmakta çok fazla zorlanmadık. Evet hepimiz ailemizi özledik, gitmek istedik ama yine de gayet güzel vakit geçirdik. Buradan bütün bizim için emek vererek uğraşan insanlara teşekkür ediyoruz ellerinden gelenlerin en iyilerini yaptıklarını düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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