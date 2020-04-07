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SAÜ'nün içinde yer aldığı Covid-19 aşısı geliştirilmesi projesi kabul edildi.

İHA

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından yeni tip korona virüse karşı aşı geliştirme projesi başlatıldı. Bu kapsamda aralarında Sakarya Üniversitesi'nin de yer aldığı 'İnaktif Covid19 Aşısı Geliştirilmesi' projesi de kabul edildi.

SAÜ'nün içinde yer aldığı Covid-19 aşısı geliştirilmesi projesi kabul edildi.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından yeni tip korona virüse karşı aşı geliştirme projesi başlatıldı. Bu kapsamda aralarında Sakarya Üniversitesi’nin de yer aldığı ‘İnaktif Covid19 Aşısı Geliştirilmesi’ projesi de kabul edildi.
‘TÜBİTAK 1004 Yüksek Teknoloji Platformları Çağrısı’ kapsamında pandemi ile mücadelede yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesini koordine etmek amacıyla Covid19 Platformu oluşturuldu. Aşı ve ilaç araştırma gruplarını oluşturan TÜBİTAK, çok sayıda başvuru aldı. Kimyasal ve biyoteknolojik yöntemlerin uygulanacağı proje çağrısında kabul edilen çalışmalardan biri de aralarında Sakarya Üniversitesi’nin de bulunduğu ‘İnaktif Covid19 Aşısı Geliştirilmesi’ projesi oldu.
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Oğuz Karabay’ın da içinde yer aldığı projeyi Selçuk Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Osman Erganiş yürüttü. Sakarya Üniversitesi ile birlikte İstanbul ÜniversitesiCerrahpaşa ve Uludağ Üniversitesi projenin ortağı olan diğer üniversiteler iken projede TÜBİTAK MAM ve özel bir şirket de yer aldı.

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