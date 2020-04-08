Sapanca Gölü doldu, su tahliyesi başladı

<br>İsa ÇİÇEK/SAPANCA (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, aralıklarla devam eden yağışlarla birlikte Sapanca Gölü'nde su seviyesi maksimum seviyeye ulaştı. Kapaklar açılarak, Çark Deresi´ne su tahliyesine başlandı. <br>Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi´nin verilerine göre, su seviyesi bugün 32,26 metre olarak ölçüldü. Sapanca Gölü´nde suyun maksimum seviye olan 32,20 metreyi geçmesi üzerine kapaklar açılarak, Çark Deresi´ne su tahliyesine başlandı. Su seviyesinin maksimum seviyenin üzerine çıkması ile birlikte sahilde bulunan İnsan Hakları Parkı´nın ön kısımları ile sahil bandının kotası düşük olan bazı kesimleri sular altında kaldı. <br>Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi yetkilileri, "Sakarya´nın en önemli içme suyu kaynağı olan Sapanca Gölü´nün maksimum su alma seviyesi 32,20 metredir. Suyun doğru kullanımı ve Büyükşehir Belediyesi´nin kaynaklara yaptığı doğru yatırımlarla birlikte Sakarya uzun yıllar su sıkıntısı çekmeyecek bir şehirdir. Bugün Sapanca Gölü´nün geldiği 32,26 metre su seviyesi yüksekliği ile bu durum kanıtlanmış olmakla birlikte suyun bu kadar çok kullanıldığı dönemde kaynaklarda bulunan su miktarı artış göstermiştir" dedi. <br>SAPANCA´DA SESSİZLİK <br>Öte yandan koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemler nedeniyle Sapanca Gölü kenarında bulunan restoran, kafe ve işletmeler kapandı. Normal zamanlarda dolu olan sahil şeridi, sessizliğe büründü. DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Sapanca İsa ÇİÇEK<br>2020-04-08 12:52:20<br>
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
-
SPOR
- CANLI SKOR
- İDDAA
- SÜPER LİG
- 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- PUAN DURUMU
-
TAKIMLAR
-
KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
-
- SAĞLIK
- YAZARLAR
-
-