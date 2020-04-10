Sakarya Valisi Nayir'den, denetimdeki polislere ziyaret

<br>Ramiz Kaan OKTAR/SERDİVAN (Sakarya), (DHA)SAKARYA Valisi Ahmet Hamdi Nayir, koronavirüse karşı alınan tedbirlerin uygulanıp uygulanmadığını kontrol eden polis ekiplerini ziyaret edip, verdikleri emekten dolayı teşekkür ederek, Polis Haftası'nı kutladı.<br>Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, D-100 yolunda uygulamada bulunan polisleri ziyaret etti. Polis memurlarından bilgi alan ve Polis Haftalarını kutlayan Vali Nayir, koronavirüs salgını sürecinde en önemli görevlerden birinin kolluk kuvvetlerince yürütüldüğünü belirtti. Vali Nayir, Emniyet Teşkilatı'nın 175'inci kuruluş yıl dönümü etkinliklerinin koronavirüs nedeniyle iptal edildiğini belirterek, "Bütün bu bulaşmayı önleyecek tedbirlerin uygulanmasında kolluk birimlerimize önemli görevler düşüyor. Arkadaşlarımız da burada onu yapıyorlar. 30 büyük ilimiz ve Zonguldak ilimiz giriş çıkışa kapatıldı. Ticari faaliyetler, sanayi faaliyetler ve zirai faaliyetler haricinde, elzem işler dışındaki girişler ve çıkışlar kapatıldı. Arkadaşlarımız burada yapmış olduğu kontrol ile buna uyulup uyulmadığını görmeye çalışıyorlar. Maalesef bulaşma devam ediyor. İlimizde de devam ediyor. Halkımızın daha dikkatli olup, daha az sokağa çıkıp, daha çok evinde kalması lazım ki biz bu işin üstesinden gelelim" dedi. DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Serdivan Ramiz Kaan OKTAR<br>2020-04-10 16:34:23<br>

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