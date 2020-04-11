Sokağa çıkma yasağında, cenazede cep telefonuyla canlı yayın

Evden çalışmaya başlayınca bunu yaptı!

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<br>Nuri KURU/AKYAZI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA´nın Akyazı ilçesinde, kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Yaşar Yaylı (71) toprağa verilirken, yakınları sokağa çıkma yasağı nedeniyle cenazeye katılamayanlar için cep telefonuyla canlı yayın yaptı. <br>Akyazı ilçesi Kuzuluk Mahallesi´nde yaşayan Yaşar Yaylı kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Yaylı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Bugün, Kuzuluk Topçusırtı Mahalle Mezarlığı´nda kılınan cenaze namazına sokağa çıkma yasağı nedeniyle izin alan az sayıdaki yakınları katılabildi. Cenazede yakınlarından biri, sokağa çıkma yasağı nedeniyle gelemeyenler için cep telefonuyla sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptı. Yaşar Yaylı´nın cenazesi dualarla toprağa verildi. DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Akyazı Nuri KURU<br>2020-04-11 16:13:19<br>

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