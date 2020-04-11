Sakarya’da yasağa uymayan 43 kişiye 136 bin 998 TL ceza

Sakarya’da sokağa çıkma yasağını ihlal eden 43 kişiye jandarma ekiplerince toplam 136 bin 998 TL idari para cezası uygulandı.

Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında 31 şehirde 10 Nisan 00.00’dan 12 Nisan 00.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağın ilk gününde ise Sakarya genelinde halkın yasağa uyarak evlerinde kaldığı gözlemlenirken, yasak kapsamında vatandaşların mağdur olmaması için ekmek gibi zorunlu ihtiyaçlar valilik ve kaymakamlıklarca oluşturulan vefa sosyal destek grupları, yerel yönetimler, muhtarlar ve fırın esnafı vasıtasıyla karşılandı.

Sakarya’nın Karasu ilçesinde 16, Kocaali ilçesinde 11, Pamukova ilçesinde 4, Hendek ilçesinde 3, Arifiye, Ferizli ve Kaynarca ilçelerinde 2, Geyve, Taraklı ile Sapanca ilçelerinde ise 1’er vatandaş olmak üzere alınan tüm önlemlere rağmen yasağı ihlal ederek dışarıya çıkan toplamda 43 vatandaşa 136 bin 998 TL idari para cezası uygulandı. Sokağa çıkma yasağını ihlal eden her bir vatandaşa Umumi Hıfzıssıhha ve TCK’nın ilgili kanun maddeleri kapsamında 3 bin 186’şar TL idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

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