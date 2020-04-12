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Hafif ticari araç boş yolda refüje çıktı

DHA

Hafif ticari araç boş yolda refüje çıktı

<br>Ramiz Kaan OKTAR/SERDİVAN (Sakarya),(DHA)SAKARYA´nın Serdivan ilçesinde, sokağa çıkma yasağı nedeniyle boş olan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, refüje çıktı. Kazada araç hasar gördü. <br>Kaza, öğle saatlerinde, Serdivan Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 48 E 8232 plakalı hafif ticari araç, refüje çıktı. Kazada araçta bulunanlardan yaralanan olmadı. Aracın, yol yapımında çalışan bir firmaya ait olduğu ve sokağa çıkma yasağından muaf tutulduğu öğrenildi. Kazayla ilgili tutanak tutulurken, hasar gören araç çekici ile yoldan kaldırıldı.  <br>DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Serdivan Ramiz Kaan OKTAR<br>2020-04-12 15:13:59<br>

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