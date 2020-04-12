Koronavirüs tedavisiyle iyileşen Resmiye nine, beyin kanamasından öldü 

<br>Güven HASBAŞ/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA´da, koronavirüs tedavisi gören ve 9 gün sonra taburcu edilen Resmiye Işık (86), geçirdiği beyin kanaması sonucu tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybetti. <br>Sakarya´nın Söğütlü ilçesinde yaşayan ve umreden dönen oğlu ile gelinini ziyaret ettikten sonra rahatsızlanan Resmiye Işık'ın, 22 Mart´ta kaldırıldığı hastanede 'Covid-19' testi pozitif çıktı. Koronavirüs tedavisi görüp, 9 gün sonra iyileşen ve 1 Nisan´da hastaneden taburcu edilen Işık, 5 Nisan'da beyin kanaması geçirdi. Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne yeniden götürülen Işık, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Işık, doktorların tüm müdahalelerine rağmen gece saatlerinde hayatını kaybetti. Işık´ın ölüm nedeninin, yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması olduğu öğrenildi. Resmiye Işık´ın cenazesi, bugün Söğütlü ilçesine bağlı Kurudil Mahallesi´nde toprağa verilecek. DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Adapazarı Güven HASBAŞ<br>2020-04-12 11:44:20<br>
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