Sakarya Emniyet Müdürü, karantinadaki polislerle görüştü 

"Mücadelede ABD ve Avrupa'dan daha başarılıyız"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Güven HASBAŞ/ADAPAZARI (Sakarya),(DHA) SAKARYA Emniyet Müdürü Fatih Kaya, koronavirüs şüphesiyle yurtta karantina altına alınan polis memurlarıyla cep telefonu üzerinden görüntülü olarak görüşerek, moral verdi. <br>Sakarya Emniyet Müdürü Fatih Kaya, koronavirüs şüphesiyle karantina altına alınan polis memurları ile telefonda görüntülü görüştü. Kredi Yurtlar Kurumu´na ait Sakarya Öğrenci Yurdu'nda karantina altında olan polis memurlarını tek tek telefonla arayarak görüntülü görüşme yapan Fatih Kaya, "Sizler Allah'ın izniyle her türlü mücadelenin üstesinden gelecek güçtesiniz. İnşallah en kısa zamanda sizleri tekrar aramızda göreceğiz" dedi. <br>Karantina altındaki polis memurlarının sağlık durumlarını günlük olarak takip eden Fatih Kaya'nın memurların aileleriyle de görüşerek yakından ilgilendiği öğrenildi. <br> DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Adapazarı Güven HASBAŞ<br>2020-04-12 15:34:36<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.