Korona virüsü yendi, beyin kanamasından vefat etti

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Sakarya’da umreden dönen oğlu ve gelininden kaptığı korona virüsünü yenen 86 yaşındaki Resmiye Işık, beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.

Sakarya’nın Söğütlü ilçesinde yaşayan 86 yaşındaki Resmiye Işık, umreden dönen oğlu ve gelininden korona virüsü kaptı. Yapılan testin pozitif çıkması üzerine tedavi altına alınan Işık, hastalığı yendi. Evine gittikten birkaç gün sonra beyin kanaması geçirince yoğun bakımda tedavi altına alınan ve 6 gün yoğun bakımda kalan Resmiye Işık hayatını kaybetti. Işık’ın cenazesinin Söğütlü ilçesine bağlı Kurudil Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi.

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