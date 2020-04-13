Adapazarı'nda 2 sokak karantinaya alındı

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<br>Ramiz Kaan OKTAR/ADAPAZARI (Sakarya),(DHA) - SAKARYA İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, Adapazarı´nda iki sokak koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Sokakların girişleri bariyerlerle kapatıldı.<br>Sakarya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Adapazarı Şeker Mahallesi Vişne Sokak ve Egemen Sokak'ın karantinaya alınmasına karar verdi. Sabah saatlerinde Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Adapazarı Belediyesi ekiplerince sokakların girişleri bariyerlerle kapatıldı. Sokağa girmek isteyen vatandaşlara 14 gün boyunca dışarı çıkamayacakları tebliğ edilerek, sağlık kontrolü yapıldıktan sonra izin verildi. Adapazarı Belediyesi ekiplerince hazırlanan 120 kişilik gıda kolisinin sokakta yaşayanlara dağıtılacağı öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Adapazarı Ramiz Kaan OKTAR<br>2020-04-13 12:44:49<br>

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