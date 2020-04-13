Sakarya'da karantinadaki 6 kaymakam adayı, evlerine gönderildi

<br>Ramiz Kaan OKTAR/SERDİVAN (Sakarya), (DHA) - SAKARYA´da, yurt dışından gelmeleri nedeniyle tedbir amacıyla yurtta karantinaya alınan 6 kaymakam adayı, 14 günlük sürelerinin dolmasıyla evlerine gönderildi.<br>Koronavirüs salgını sonrası Dışişleri Bakanlığı tarafından yurt dışından getirilen kaymakam adayları, Sakarya´daki Kredi Yurtlar Kurumu´na (KYK) bağlı Arif Nihat Asya Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alındı. 6 kaymakam adayının 14 günlük karantina süreleri doldu. Son kez sağlık kontrolünden geçen 6 kaymakam adayı, yurdun önünde kendilerini bekleyen yakınları tarafından memleketlerine götürüldü.DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Adapazarı Ramiz Kaan OKTAR<br>2020-04-13 12:59:57<br>
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