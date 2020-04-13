Sakarya'da karantinadaki 6 kaymakam adayı, evlerine gönderildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Ramiz Kaan OKTAR/SERDİVAN (Sakarya), (DHA) - SAKARYA´da, yurt dışından gelmeleri nedeniyle tedbir amacıyla yurtta karantinaya alınan 6 kaymakam adayı, 14 günlük sürelerinin dolmasıyla evlerine gönderildi.<br>Koronavirüs salgını sonrası Dışişleri Bakanlığı tarafından yurt dışından getirilen kaymakam adayları, Sakarya´daki Kredi Yurtlar Kurumu´na (KYK) bağlı Arif Nihat Asya Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alındı. 6 kaymakam adayının 14 günlük karantina süreleri doldu. Son kez sağlık kontrolünden geçen 6 kaymakam adayı, yurdun önünde kendilerini bekleyen yakınları tarafından memleketlerine götürüldü.DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Adapazarı Ramiz Kaan OKTAR<br>2020-04-13 12:59:57<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.