Türkiye’de ilk Covid-19 Örnek Alma Seti Sakarya’da üretilmeye başlandı Setin günlük üretim rakamları ihtiyaca göre 10 bin adete kadar çıkartılabilecek Yerli ve milli set yurt dışından ithal edilen ürünlere göre yaklaşık 3’te 1 uygun fiyatlara mal ediliyor Set Sakarya Üniversitesi öncülüğünde, Sakaryalı bir firma tarafından üretiliyor

Dünyada sayılı ülkenin ürettiği Covid19 Örnek Alma Seti, Sakarya Üniversitesi bünyesinde salgın ile mücadele yöntemleri geliştirmeleri çabaları için faaliyet gösteren öğretim üyeleri ve Sakaryalı bir firmanın işbirliği içerisinde üretilmeye başlandı. İhtiyaca göre günlük 10 bin adet seri üretime geçilebilecek ürün, yurt dışından getirilen diğer testlere göre 3’te 1 daha uygun rakamlara mal ediliyor.

Dünya genelinde sayılı ülkede üretilen Covid19 Örnek Alma Testi, Sakarya Üniversitesi ve Sakaryalı bir firma işbirliği içerisinde üretilmeye başlandı. Türkiye’de ilk defa yerli ve milli şekilde Sakarya’da üretilmeye başlanan Covid19 Örnek Alma Seti tanıtım toplantısı Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sabahattin Zaim Konferans Salonunda gerçekleştirildi. İhtiyaca göre günde 10 bin adet üretim kapasitesine sahip olan testin tamamı yerli ve milli şekilde üretilecek. Yaklaşık 20 günlük çalışma sonucunda elde edilen ve Sakarya Üniversitesi tarafından patenti alınan örnek alma testi, başta Covid10 olmak üzere solunum yolu viral enfeksiyonu şüpheli hastalardan sürüntü örneği alımında kullanılan özel bir çubuk ve bu çubuğun konulduğu viral taşıma besiyerinden (VTB) oluşmakta. Yaklaşık 1 aydır Sakarya’da başarı ile kullanılmakta olan ürün, yurt dışından getirilen testlere göre 3’te 1 daha uygun rakamlara mal ediliyor.



Türkiye’de ilk defa Sakarya Üniversitesi öncülüğünde üretiliyor

İtalya, Çin ve ABD’de üretilen ürünün Türkiye’de ilk defa Sakarya Üniversitesi öncülüğünde üretilmeye başlandığını aktaran Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, “Ülkemizin tüm yönetim kademeleri alınması gereken tedbirleri alıyor, milletimizin her ferdi uyarılara olabildiğince destek veriyor. Şükür ki büyük bir salgında oldukça başarılı gidiyoruz. Bizde SAÜ olarak bir taraftan eğitime devam ederken diğer taraftan araştırmageliştirme faaliyetlerimizde de kesinti olmamasına çaba sarf ediyoruz. Hocalarımız bir taraftan eğitime devam ederken diğer taraftan kendi alanlarında araştırmaları da sürdürüyorlar. Bildiğiniz gibi üniversitelerin temel fonksiyonlarından biri de ArGe’dir. SAÜ olarak ülkemizin kalkınma önceliklerine somut katkı vermeyi önemsiyoruz. Tüm planlarımızı ve organizasyonumuzu buna göre şekillendiriyoruz. Araştırmalardan ne kadar fazlası ürüne dönüşürse ülkemizin kalkınmasına o kadar somut katkı sunmuş olacağız. Bu anlamda patentlerin ticarileşmesi önemlidir. Bizde buna önem veriyoruz. Nitekim 14 Kasım 2019 tarihinde otel, hastane gibi yerlerde hijyen kontrolünü tamamen yerli ve milli ürünlerle sağlamak üzere SANİTEST ürününü sizlerle paylaştık. İhracatı arttıracak, ithalatı azaltıcı bu hamleye bugün yeni bir halka eklemiş olacağız. Ürün için faydalı model başvurusunu yaptık. Bu ürün korona virüs testlerinin başarılı bir şekilde yapılması için günümüzde hayati öneme sahip bir ürün. Şuan da İtalya, Çin ve ABD’de üretilen bu ürün Türkiye’de ilk defa Sakarya Üniversitesi öncülüğünde Sakarya’da üretilmiş oluyor” dedi.



Bu örneği Sakarya’da kullanabilmekten mutluluk duyuyorum

Hastalığın erkenden tespit edilmesinin öneminden bahseden Prof. Dr. Oğuz Karabay, “Sağlık örgütü dahil bütün bu konuda yol göstericilerin hastayı erkenden tanıyın erkenden izole edin erkenden tedavi edin. Özellikle hasta olanların sağlamlardan ayrılması bu hastalığın gidişatını iyileştirmede en önemli ögelerden bir tanesi. İşte bunun için hastalığın erkenden teşhis edilmesi gerekiyor. Birkaç sınırlı ülke örnek alma çubuklarını kullanıma suna bilmişti. Ama bu günlerde o kadar sınırlı ki o ülkeler de bunu tam olarak yayamıyorlar. Dacronla veya rayonla alırsanız hastalığı erkenden teşhis ediyorsunuz. Tespit edilen hastayı da erkenden izole edebiliyorsunuz. Bugün sizlere sunduğumuz bu ürün tamamen en üst düzeyde güvenilirlikle hastalardan örnek aldığınızda pozitifliği negatifliği saptaya bilecek bir esasa dayanıyor. Hastalardan aldığımız örneklerde negatif ise negatif pozitif ise pozitifliğine itimat etmek mümkündür. Pozitif hastaları ayırdığımızda da hastalığın yayılmasını engellemek adına oldukça etkili bir ayrımı etkili bir izolasyonu sağlamış oluyoruz. Bu örneği Sakarya’da kullanabilmekten bundan sonrada umarım ki Sakarya’dan dünyanın başka ülkelerine yayılmasını sağlamaktan Sakarya Üniversitesinin bir mensubu olarak mutluluk duyarım” diye konuştu.



Günlük 10 bin olarak planlanan sayı ihtiyaç halinde daha yüksek rakamlara çıkartılabilecek

Test kitlerinin tamamen yerli imkanlar ile yurt dışından ithal edilen ürünlere göre yaklaşık 3’te 1 uygun rakamlara Sakarya’da mal ettiklerini ve şuan için günlük 10 bin kit üretebilecekleri kapasitede olduklarını aktaran Prof. Dr. Mehmet Köroğlu, “Ürünümüz set halinde. Birincisi hastanın boğazı ve burnundan ya da başka bir yerinden sürüntü almaya yarayan özel bir çubuk. İkincisi de bu örneği aldıktan sonra laboratuvar süreçlerine kadar virüsü muhafaza eden, bozulmasını engelleyen sıvı bir besleyici ortam. Besleyici ortamı hocalarımız ile birlikte üniversitemiz Teknokent’inde formülize ettik ve ürettik. Uzun bir süredir de bunu üretiyoruz ve özellikle ilimizde kullanılmakta. Diğer parçası olan dacron çubuk ise Oğuz Karabay hocamızın bahsettiği gibi örnek almada sonucu en çok etkileyen unsur. Ve maalesef Dünya’da bunu üreten birkaç üretici var, bu üreticiler bütün dünyada salgın olduğu için ürettikleri miktarı, dünyaya yetiremiyorlar ve bu ürünün temininde sıkıntılar yaşanıyor. Sıkıntılar yaşandığı içinde başka materyallerden yapılmış olan ürünler kullanılmak zorunda kalınıyor. Biz üniversitemizde bunu formülize ettik, ARGE çalışmalarını yaptık, yaklaşık 20 gün gibi kısa bir sürede de bu ürünü üretilebilir hale getirdik girişimcimiz ile birlikte tabii ki. Tamamen yerli imkanlar ile Sakarya’da ürettiğimiz ürünümüz, yurt dışından ithal edilen ürünlere göre yaklaşık 3’te 1 daha uygun rakama mal ediyoruz. Gerektiğinde bu iki ürünün ihtiyaca göre üretimi günlük şuan için 10 bin test diye planladık. Eğer ihtiyaç olursa bu ürünün günlük üretimini çok daha yüksek rakamlara, miktarlara çıkartabileceğiz” diye konuştu.



Gecemizi gündüzümüze katarak seri imalat aşamasına getirdik

Örnek alma seti üretici firması adına konuşan Eyüp Can ise, “Dacron çubuğun yüzde yüz yerli ve milli olması projesine başladık. Süreç içerisine sevgili hocam Prof. Dr. Mehmet Köroğlu ve Sayın Oğuz Karabay ile tanıştık. Kendilerinin bu süreçte bizlere çok büyük katkıları oldu, çok doğru yönlendirmeleri oldu. Gecemizi gündüzümüze katarak yaptığımız ürünlerden numuneler alarak, karşılaştırmalar yaparak bugün seri imalat aşamasına getirebildik. İnşallah bundan sonra yüzde yüz yerli ve milli hamleler yapmaya devam edeceğiz. Bu ürünü Sakarya’da yerli ve yerel bir firma olarak Sakarya Üniversitesi ile beraber üretmekten gurur duyuyoruz” şeklinde konuştu.

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